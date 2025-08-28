Se sorteó la Champions League: los duros rivales que deberá enfrentar Real Madrid de Franco Mastantuono El histórico torneo de clubes europeo definió los cruces que los 36 equipos deberán afrontar en la fase regular. La final será el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest. Por







Franco Mastantuono jugará la Champions League con el Real Madrid.

La UEFA realizó este jueves el sorteo de edición 2025/2026 de la Champions League y definió todos los cruces que los 36 equipos deberán afrontar en la fase regular. Real Madrid de Franco Mastantuono tendrá un duro camino inicial ya chocará ante Manchester City, Juventus y Liverpool. La final será el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest.

Según lo estipulado en el nuevo formato del torneo, aquellos equipos que terminen entre los ocho primeros en la fase regular tendrán la ventaja de definir de local en los octavos y en las siguientes rondas El fixture completo de los 144 partidos se publicará a más tardar el 30 de agosto.

La fase de liga se disputará entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos de la última fecha en simultáneo.

Champions League trofeo Champions League: el PSG buscará revalidar el título logrado en la última edición. Todos los cruces de la Champions League de los equipos con mejor ranking UEFA Bayern Múnich jugará con Chelsea, PSG, Brujas, Sporting de Lisboa, Arsenal, PSV, Uión SG y Pafos.

jugará con Chelsea, PSG, Brujas, Sporting de Lisboa, Arsenal, PSV, Uión SG y Pafos. Chelsea: vs. Bayern Múnich, Barcelona, Benfica, Atalanta, Napoli, Ajax, Pafos y Qarabag.

vs. Bayern Múnich, Barcelona, Benfica, Atalanta, Napoli, Ajax, Pafos y Qarabag. Real Madrid: vs. Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.

vs. Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty. Manchester City: vs. Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo, Galatasaray y Mónaco.

vs. Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo, Galatasaray y Mónaco. Inter de Milán: vs. Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Ajax, Union SG y Kairat Almaty.

vs. Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Ajax, Union SG y Kairat Almaty. Borussia Dortmund: vs. Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Tottenham, Copenague, Bodo y Athletic de Bilbao.

vs. Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Tottenham, Copenague, Bodo y Athletic de Bilbao. Liverpool : vs. Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Olympique de Marsella, Galatasaray y OG.

: vs. Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Olympique de Marsella, Galatasaray y OG. Barcelona: vs. PSG, Chelsea, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Newclaste, Copenague y Frankfurt.

vs. PSG, Chelsea, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Newclaste, Copenague y Frankfurt. PSG: vs. Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting de Lisboa, Newcastle y Athletic Bilbao.