Se sorteó la Champions League: los duros rivales que deberá enfrentar Real Madrid de Franco Mastantuono

La UEFA realizó este jueves el sorteo de edición 2025/2026 de la Champions League y definió todos los cruces que los 36 equipos deberán afrontar en la fase regular. Real Madrid de Franco Mastantuono tendrá un duro camino inicial ya chocará ante Manchester City, Juventus y Liverpool. La final será el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest.
Según lo estipulado en el nuevo formato del torneo, aquellos equipos que terminen entre los ocho primeros en la fase regular tendrán la ventaja de definir de local en los octavos y en las siguientes rondas El fixture completo de los 144 partidos se publicará a más tardar el 30 de agosto.
La fase de liga se disputará entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos de la última fecha en simultáneo.