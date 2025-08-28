28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Se sorteó la Champions League: los duros rivales que deberá enfrentar Real Madrid de Franco Mastantuono

El histórico torneo de clubes europeo definió los cruces que los 36 equipos deberán afrontar en la fase regular. La final será el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest.

Por
Franco Mastantuono jugará la Champions League con el Real Madrid. 

Franco Mastantuono jugará la Champions League con el Real Madrid. 

La UEFA realizó este jueves el sorteo de edición 2025/2026 de la Champions League y definió todos los cruces que los 36 equipos deberán afrontar en la fase regular. Real Madrid de Franco Mastantuono tendrá un duro camino inicial ya chocará ante Manchester City, Juventus y Liverpool. La final será el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest.

El adolescente jugaba en la division juveniles del CAT.
Te puede interesar:

El fútbol de luto: murió un joven de las inferiores de Atlético Tucumán

Según lo estipulado en el nuevo formato del torneo, aquellos equipos que terminen entre los ocho primeros en la fase regular tendrán la ventaja de definir de local en los octavos y en las siguientes rondas El fixture completo de los 144 partidos se publicará a más tardar el 30 de agosto.

La fase de liga se disputará entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos de la última fecha en simultáneo.

Champions League trofeo
Champions League: el PSG buscará revalidar el título logrado en la última edición.

Champions League: el PSG buscará revalidar el título logrado en la última edición.

Todos los cruces de la Champions League de los equipos con mejor ranking UEFA

  • Bayern Múnich jugará con Chelsea, PSG, Brujas, Sporting de Lisboa, Arsenal, PSV, Uión SG y Pafos.
  • Chelsea: vs. Bayern Múnich, Barcelona, Benfica, Atalanta, Napoli, Ajax, Pafos y Qarabag.
  • Real Madrid: vs. Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.
  • Manchester City: vs. Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo, Galatasaray y Mónaco.
  • Inter de Milán: vs. Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Ajax, Union SG y Kairat Almaty.
  • Borussia Dortmund: vs. Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Tottenham, Copenague, Bodo y Athletic de Bilbao.
  • Liverpool: vs. Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Olympique de Marsella, Galatasaray y OG.
  • Barcelona: vs. PSG, Chelsea, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Newclaste, Copenague y Frankfurt.
  • PSG: vs. Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting de Lisboa, Newcastle y Athletic Bilbao.

champions bombo 1

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este jugador fue una de las figuras del River campeón del Clausura 2008.

El ex campeón con River que casi muere en un accidente y ahora juega en la B de Chile

Javier Milei criticó a Juan Román Riquelme.

La ironía de Javier Milei para volver a criticar a Juan Román Riquelme: "Lo eligió un hincha de River"

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras ganarle a Gremio

La postura de Gorosito por la definición entre Independiente - U de Chile: "Si pasamos directamente, mejor"

Los nueve allanamientos se hicieron en CABA y la provincia de Buenos Aires.

Barbarie en Independiente y U de Chile: hubo allanamientos en búsqueda de ocho barras del Rojo

Lionel Messi fue convocado y será el último partido por Eliminatorias con la camiseta de la Selección.

Scaloni confirmó los convocados de la Selección argentina para las Eliminatorias: quiénes quedaron afuera de la lista preliminar

River jugará en Mendoza frente a Unión este jueves desde las 21:15

River quiere cortar la racha de empates ante Unión y meterse en cuartos de la Copa Argentina

Rating Cero

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.
play

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
play

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Mi amigo Enzo, una pelìcula estadounidense muy emotiva que no te podès perder este mes de agosto 2025.
play

De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix.
play

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix: cuál es la película del momento

La estrella del pop y su pareja, jugador de los Kansas City Chiefs, compartieron la noticia a través de sus redes sociales.

Una estrella superfamosa anunció su casamiento y es furor: de qué se trata

Sofía Jujuy Jiménez le respondió a Yanina Latorre.

Sofía "Jujuy" Jiménez desafió a Yanina Latorre: "Si te animás..."

últimas noticias

play
Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Hace 12 minutos
Santa Fe habilitó la reelección de los gobernadores.

Santa Fe habilitó la reelección y Maximiliano Pullaro podrá buscar otro mandato como gobernador

Hace 20 minutos
Crimen de Claudia Scrazzlo: el dato clave que compromete a la hija de la víctima

Crimen en Tristán Suárez: una mujer fue asesinada, enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente

Hace 27 minutos
play

Echarri: "La pelea del Garrahan es la pelea de todos"

Hace 54 minutos
María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

Hace 1 hora