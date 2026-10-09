Franco Colapinto largará 11° en la Sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

El piloto de Alpine avanzó hasta la Q2 después de un parate por el choque de Checo Pérez contra el muro, quedando muy cerca de la Q3. La Sprint se correrá el sábado desde las 6.

Franco Colapinto largará en la 11° en la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Luego de haber superado la Q1 con cierta firmeza, se quedó en la puerta y no pudo avanzar en la siguiente etapa.

Ralf Schumacher respaldó a Colapinto y lapidó a Norris: "Fue mucho más vergonzoso"

De acuerdo con sus tiempos, el piloto argentino firmó un tiempo de 1:33.249 realizó las vueltas 0.094 más lento que Pierre Gasly, que pasó a SQ3 con el décimo mejor registro de la competencia (:33.155). Con este resultado, el albiceleste lideró el grupo de eliminados en la segunda tanda.

A pesar de no haber accedido a la definición, el ritmo del argentino estuvo a la altura del auto: superó de forma directa a nombres con recorrido en la categoría com o Esteban Ocon (16°), Fernando Alonso (15°), Gabriel Bortoleto (14°), Ollie Bearman (13°) y Nico Hülkenberg (12°).

En cuanto a los puestos de la cima, Max Verstappen (Red Bull Racing) selló el mejor tiempo con una vuelta sobre la hora de 1:31.156 . El neerlandés superó estrechamente a George Russell (Mercedes, 1:31.276) y a Charles Leclerc (Ferrari, 1:31.399), quien venía de ser el más veloz en la SQ2.

Sin embargo, el neerlandés será investigado por los comisarios deportivos tras una presunta infracción bajo bandera amarilla durante la SQ1.

Cómo le fue a Colapinto en la única práctica libre

Franco Colapinto cerró en la 19° posición la única sesión de ensayos libres del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 tras registrar un tiempo de 1m34s983 al volante del Alpine. A partir de las 9.30 será la clasificación de la Sprint.

El piloto bonaerense realizó su mejor intento con neumáticos medios en un ensayo donde la escudería priorizó la puesta a punto para la carrera por sobre la búsqueda de un tiempo de clasificación.

Colapinto llegó a ubicarse 15° durante su primera salida a pista, mostrando una adaptación progresiva a las extremas exigencias del trazado callejero de Marina Bay, que presentó 32 °C de temperatura ambiente, 52 °C en el asfalto y un 62% de humedad.

A diferencia de gran parte de la parrilla, el argentino no utilizó el compuesto blando en ningún momento de la tanda. Con este programa de trabajo, quedó a 0s945 de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 9°.

La sesión estuvo liderada por George Russell, de Mercedes, quien marcó el mejor tiempo con 1m32s274 usando neumáticos blandos, seguido por Charles Leclerc, de Ferrari, a 0s198 y Lando Norris, de McLaren, a 0s273.

FP1 TOP THREE



1 George

2 Charles

3 Lando#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/WIWAZDmJn7 — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

La actividad del grupo se vio condicionada a 20 minutos del final por un Virtual Safety Car provocado por la detención de Nico Hülkenberg a la salida de boxes, lo que apretó los tiempos de trabajo de cara a la clasificación sprint.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Singapur

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint: 06.00

Clasificación: 10.00

Domingo 11 de octubre

Carrera a 62 vueltas: 09.00 (Argentina)