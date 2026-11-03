3 de noviembre de 2026 Inicio
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Kimi Antonelli no usará el número 1 en la Fórmula 1 en 2027: el particular motivo

El italiano se consagró campeón en el Gran Premio de México, convirtiéndose en el piloto más joven en alcanzar un título en la historia con tan solo 20 años, arrebatándolo el récord a Sebastian Vettel. ¿Qué pasará con ese número?

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Tras el rechazo de Kimi Antonelli en llevar el número 1

Tras el rechazo de Kimi Antonelli en llevar el número 1, ¿Lando Norris lo podría seguir usando?

A cinco fechas de que finalice la temporada de la Fórmula 1, Kimi Antonelli se consagró campeón arrebatándolo el título de manera prematura a Lando Norris. Sin embargo, ya anunció que no llevará el número 1 para el año próximo por un particular motivo. ¿Qué pasará con dicho dígito?

Franco Colapinto, piloto argentino en Alpine.
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El italiano tuvo un año inmejorable y logró coronarse campeón durante el Gran Premio de México, transformándose así en el nuevo dueño de la corona de la Máxima, siendo el piloto más joven en alcanzar un título arrebatándole el record a Sebastian Vettel, y de manera tan anticipada.

En la actualidad, el italiano porta el 12, pero tras consagrarse campeón podrá utilizar, a partir del próximo año, el número 1, que esta temporada lució Lando Norris. Sin embargo, horas más tarde de haber logrado su sueño tomó una drástica decisión y ya anticipó que, pese a ser campeón, no lo usará.

Durante una entrevista a Motorsport reconoció que mantendrá el dorsal de los dígitos con el que consiguió el título. “Me quedaré con el número 12 porque, obviamente, es un número muy especial para mí”, explicó y agregó: “También es una forma de mantener los pies sobre la tierra, de seguir siendo humilde”.

“Siento que mantener el número 12 me permite tener un nuevo punto desde el cual empezar y construir todo de nuevo e intentar mejorar más”, aseguró Antonelli, quien luce ese número en homenaje a Ayrton Senna, que es su ídolo desde la infancia y hasta lo porta desde la Fórmula 4.

Por otro lado, también se sinceró al reconocer que, entre otros motivos, tomó dicha determinación por ser una persona “muy supersticiosa”: “El número uno nunca fue un buen número para mí. ¡Cada vez que me lo puse, salió extremadamente mal!”.

Ahora, ante esta semejante decisión, la gran duda es saber qué sucederá con el número. ¿La podrá seguir usando Lando Norris? En la Fórmula 1, el número “es un privilegio exclusivo para el campeón del mundo vigente”, sin embargo, no quiere decir que sea de uso obligatorio utilizarlo.

En ese contexto, el piloto puede elegir seguir conservando su número habitual en el monoplaza para la siguiente temporada y el 1 quedará vacante, por lo que nadie más en la parrilla puede usarlo. Un caso reciente de otro piloto que rechazó portarlo fue el siete veces campeón Lewis Hamilton, quien prefirió correr siempre con su clásico 44 tras ganar sus campeonatos con Mercedes.

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La próxima fecha de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Brasil que se disputará del 6 al 8 de noviembre y se podrá ver a través de la pantalla de Fox Sports y Disney+.

Viernes 6 de noviembre

  • Práctica libre 1: 12.30
  • Práctica libre 2: 16

Sábado 7 de noviembre

  • Práctica libre 3: 11.30
  • Clasificación: 15.00

Domingo 8 de noviembre

  • Carrera: 14
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