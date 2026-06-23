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23 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: los cuatro récords Guinness que Lionel Messi quebró en un solo partido ante Austria

"Estamos presenciando la historia", expresaron desde la entidad que lleva los registros, luego de la función que el capitán de la Selección argentina brindó en la segunda fecha del Grupo J frente a Austria.

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Lionel Messi convirtió todos los goles de la Selección argentina en lo que va del Mundial 2026.

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A dos días de cumplir 39 años, el crack rosarino tuvo a su cargo tanto la apertura del marcador como el gol del final, gritado por millones de almas en un desahogo después de rebotes mientras cinco austríacos se interponían entre él y el arco. Además, erró un penal en los primeros minutos del encuentro.

"Lo vivo especial como siempre lo viví, yo disfruto de jugar al fútbol. Estoy muy feliz por el triunfo, sobre todo. Fue importantísimo, duro y trabajado, nos da tranquilidad para lo que viene", indicó el Messi tras el partido, y agregó: "Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros".

En la misma línea, en conferencia de prensa, habló también por sus compañeros: "Este grupo disfruta de ver a la gente así, de poder darle este tipo de alegrías. Gracias a dios ya le pudimos dar varias alegrías. Intentaremos seguir estando en esta sintonía".

Los récords Guinness rotos por Lionel Messi tras el partido con Austria en el Mundial 2026

Las marcas obtenidas por el capitán albiceleste tras el 2 a 0 ante Austria de este lunes:

  • Máximo de goles en la Copa Mundial de la FIFA por un jugador de fútbol - 18
  • Máximo de partidos de la Copa Mundial de la FIFA jugados por un individuo - 28
  • Máximo de partidos ganados por un jugador en la Copa Mundial de la FIFA de fútbol - 18
  • Máximo de minutos jugados en la Copa Mundial de la FIFA de fútbol - 2.489

Lionel Scaloni se deshizo en elogios hacia Lionel Messi tras el triunfo 2-0 de la Selección argentina contra Austria: "Ya no sé qué decir"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, subrayó el rendimiento de Messi, quien se repuso tras errar un penal en el primer tiempo. "Cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él provocó y robó un balón en el gol. Está comprometido y atento. Es impresionante. No sé qué más decir, no sé si hasta alcanza. "Cuando él se activa, se activan todos", expresó.

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