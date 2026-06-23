Mundial 2026: los cuatro récords Guinness que Lionel Messi quebró en un solo partido ante Austria "Estamos presenciando la historia", expresaron desde la entidad que lleva los registros, luego de la función que el capitán de la Selección argentina brindó en la segunda fecha del Grupo J frente a Austria. Por Agregar C5N en









Lionel Messi convirtió todos los goles de la Selección argentina en lo que va del Mundial 2026. BR Football

La función de Lionel Messi en el partido de la Selección argentina ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 dejó algo más que alegría infinita en cada corazón albiceleste: Guinness World Records destacó que el capitán estableció nuevas marcas en cuatro apartados vinculados a la Copa del Mundo. "Estamos presenciando la historia", afirmaron.

A dos días de cumplir 39 años, el crack rosarino tuvo a su cargo tanto la apertura del marcador como el gol del final, gritado por millones de almas en un desahogo después de rebotes mientras cinco austríacos se interponían entre él y el arco. Además, erró un penal en los primeros minutos del encuentro.

"Lo vivo especial como siempre lo viví, yo disfruto de jugar al fútbol. Estoy muy feliz por el triunfo, sobre todo. Fue importantísimo, duro y trabajado, nos da tranquilidad para lo que viene", indicó el Messi tras el partido, y agregó: "Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros".

En la misma línea, en conferencia de prensa, habló también por sus compañeros: "Este grupo disfruta de ver a la gente así, de poder darle este tipo de alegrías. Gracias a dios ya le pudimos dar varias alegrías. Intentaremos seguir estando en esta sintonía".

Los récords Guinness rotos por Lionel Messi tras el partido con Austria en el Mundial 2026 Las marcas obtenidas por el capitán albiceleste tras el 2 a 0 ante Austria de este lunes: