Tras la fake news, Jorge Messi fue dado de alta y llevó tranquilidad a la Selección argentina El papá del capitán del seleccionado nacional abandonó el centro donde estaba internado y regresó a Rosario, donde continuará con la correspondiente recuperación. Por Agregar C5N en









Messi cumple 39 años este miércoles.

La familia de Lionel Messi y el mundo de la Selección argentina respiran aliviados después de la fake news: Jorge Messi recibió el alta médica tras permanecer internado durante varios días debido a un cuadro de salud que requirió estricto seguimiento profesional.

La información fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien detalló que el padre del astro ya abandonó el sanatorio y se trasladó a Rosario para continuar con su recuperación rodeado de sus seres queridos.

Alivio tras la fake news difundida por Florencia Peña en Luzu TV Esta evolución favorable pone fin a jornadas de extrema tensión y preocupación para el entorno íntimo del futbolista. Días atrás, la proliferación de versiones falsas y rumores alarmistas sobre la gravedad del cuadro habían obligado a la familia a emitir un comunicado oficial para llevar calma, desmentir las especulaciones y exigir públicamente prudencia y respeto por su privacidad.

El alta médica llega, además, en una semana de altísima carga emocional para el "Diez". A pocos días de celebrar su cumpleaños número 39, el propio Messi había reconocido tras los últimos partidos la dificultad de mantener la cabeza fría en la competencia mientras seguía a la distancia y con lógica angustia la salud de su padre.

Aun con esa mochila invisible, el capitán volvió a vestirse de héroe este lunes: convirtió los dos goles en el triunfo 2-0 ante Austria que metió a la Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026.

Ahora, con la certeza de que su padre ya está en casa y recuperándose, el líder de la Scaloneta podrá afrontar la fase de eliminación directa con la tranquilidad mental que tanto necesitaba.