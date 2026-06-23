23 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Tras la fake news, Jorge Messi fue dado de alta y llevó tranquilidad a la Selección argentina

El papá del capitán del seleccionado nacional abandonó el centro donde estaba internado y regresó a Rosario, donde continuará con la correspondiente recuperación.

Por
Messi cumple 39 años este miércoles.

Messi cumple 39 años este miércoles.

La familia de Lionel Messi y el mundo de la Selección argentina respiran aliviados después de la fake news: Jorge Messi recibió el alta médica tras permanecer internado durante varios días debido a un cuadro de salud que requirió estricto seguimiento profesional.

Argelia le ganó a Jordania.
Te puede interesar:

Con el triunfo de Argelia sobre Jordania, Argentina se aseguró el primer puesto y ya sabe cuándo jugará los 16avos

La información fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien detalló que el padre del astro ya abandonó el sanatorio y se trasladó a Rosario para continuar con su recuperación rodeado de sus seres queridos.

Alivio tras la fake news difundida por Florencia Peña en Luzu TV

Esta evolución favorable pone fin a jornadas de extrema tensión y preocupación para el entorno íntimo del futbolista. Días atrás, la proliferación de versiones falsas y rumores alarmistas sobre la gravedad del cuadro habían obligado a la familia a emitir un comunicado oficial para llevar calma, desmentir las especulaciones y exigir públicamente prudencia y respeto por su privacidad.

El alta médica llega, además, en una semana de altísima carga emocional para el "Diez". A pocos días de celebrar su cumpleaños número 39, el propio Messi había reconocido tras los últimos partidos la dificultad de mantener la cabeza fría en la competencia mientras seguía a la distancia y con lógica angustia la salud de su padre.

Ahora, con la certeza de que su padre ya está en casa y recuperándose, el líder de la Scaloneta podrá afrontar la fase de eliminación directa con la tranquilidad mental que tanto necesitaba.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gangster Granny es la fanática más longeva del astro argentino. 

Quién es la mujer de 100 años fan de Messi que se robó el show en Dallas

Barili propuso un homenaje colectivo para el cumpleaños n°39 de Mesi. 

La insólita propuesta de Rodolfo Barili para el cumpleaños de Messi: "Vamos todos a..."

El festejo de Antonela Roccuzzo.

El video del emocionante festejo de Antonela y sus hijos al gol de Messi ante Austria

Los gestos de Messi que no se vieron en la transmisión

Video: los gestos de Lionel Messi que no se vieron en la transmisión del partido vs. Austria

El padre de Speed festejando el gol de Lionel Messi en la cara del streamer fanático de Cristiano Ronaldo.

El padre de Speed le gritó los goles de Lionel Messi en la cara al streamer fanático de Cristiano Ronaldo

Guillermo Stábile; Just Fontaine; Harry Kane; Lionel Messi.

De Stábile a Kane y ahora Messi: el club de los 5 goles al que ingresó el capitán argentino

Rating Cero

Falleció un actor muy reconocido.

Tristeza en el cine y la televisión por la repentina muerte de un actor de The Who

Todo mal entre Flor Peña y Nico Occhiato.

La drástica decisión de Flor Peña contra Nico Occhiato y Luzu TV: Ángel de Brito lo confirmó

¿Cómo fue la impactante transformación física de Jason Momoa que sorprendió a sus seguidores?.

Más músculos: como fue la impactante transformación de Jason Momoa

A estas diferencias personales también se sumaron distintas especulaciones surgidas en las redes sociales desde el inicio del noviazgo. 

Se filtró la verdadera razón de la separación entre Daniela Celis y Nick Sícaro

Juan Gil Navarro está de novio con Rosario Páscolo, una joven de 27 años. 

Juan Gil Navarro sorprendió al revelar qué lo sedujo de su novia 25 años menor

Barili propuso un homenaje colectivo para el cumpleaños n°39 de Mesi. 

La insólita propuesta de Rodolfo Barili para el cumpleaños de Messi: "Vamos todos a..."

últimas noticias

Una mujer murió tras el accidente.

Tragedia en el skatepark de Mar del Plata: a la espera de las pericias al colectivo, declara el chofer del colectivo

Hace 11 minutos
Este señor artesano se volvió viral por sus increíbles tazas de Toy Story. 

Es español, mostró las tazas especiales que hace de Toy Story y se volvió viral

Hace 14 minutos
El desgarrador pedido del padre de uno de los heridos en la tragedia de Mar del Plata: Mi hijo está muy mal

El desgarrador pedido del padre de uno de los heridos en la tragedia de Mar del Plata

Hace 15 minutos
Falleció un actor muy reconocido.

Tristeza en el cine y la televisión por la repentina muerte de un actor de The Who

Hace 16 minutos
Todo mal entre Flor Peña y Nico Occhiato.

La drástica decisión de Flor Peña contra Nico Occhiato y Luzu TV: Ángel de Brito lo confirmó

Hace 38 minutos