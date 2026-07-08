"Hablemos de remontadas": el cruce entre Franco Colapinto y Lionel Messi en redes que fue viral Tras su histórica actuación en Silverstone, el piloto de Fórmula 1 reaccionó al agónico triunfo de la Selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026 con un comentario que enloqueció a los fanáticos. Por Agregar C5N en









Messi y Colapinto, dos de los grandes deportistas del país. Redes sociales

Franco Colapinto y la Selección argentina protagonizaron unas jornadas de hazañas que pusieron al país en el centro de la escena deportiva internacional. El piloto de Fórmula 1 y Lionel Messi tuvieron un cruce en las redes que revolucionó a los fanáticos tras las increíbles actuaciones de ambos deportistas, bajo una misma premisa: la extraordinaria capacidad de revertir situaciones adversas.

La actuación de Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña fue calificada como un "carrerón" luego de una clasificación para el olvido que lo obligó a largar desde la 19° posición. Al mando de su Alpine, el argentino protagonizó una remontada espectacular en el emblemático circuito de Silverstone, donde avanzó diez puestos para cruzar la meta en el noveno lugar.

Casi en paralelo, la Selección argentina de fútbol escribió su propia página dorada en los octavos de final del Mundial 2026. El equipo nacional perdía 2-0 frente a Egipto y parecía despedirse del torneo, pero reaccionó de manera épica marcando tres goles en apenas doce minutos. Con tantos de Cristian Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, la Albiceleste dio vuelta el marcador para sellar un 3-2 definitivo que le otorgó la clasificación a los cuartos de final.

Tras el encuentro, Messi celebró la victoria en sus redes sociales destacando que el grupo "no baja los brazos nunca". Fue en ese posteo donde Colapinto dejó un comentario que rápidamente se volvió viral: "Hablemos de remontadas". La ocurrencia del piloto, que hacía referencia tanto a lo ocurrido en el Mundial como a su propia labor en Silverstone, acumuló miles de reacciones y unió simbólicamente a dos de los máximos representantes actuales del deporte argentino.

El intercambio entre ambos ídolos generó una verdadera revolución entre los fanáticos, quienes celebraron la complicidad y el éxito compartido bajo la bandera argentina. Mientras Colapinto sigue consolidando su lugar en la elite del automovilismo, la Selección ya pone el foco en su próximo desafío mundialista contra Suiza.