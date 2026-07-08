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9 de julio de 2026 Inicio

"Hablemos de remontadas": el cruce entre Franco Colapinto y Lionel Messi en redes que fue viral

Tras su histórica actuación en Silverstone, el piloto de Fórmula 1 reaccionó al agónico triunfo de la Selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026 con un comentario que enloqueció a los fanáticos.

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Messi y Colapinto

Messi y Colapinto, dos de los grandes deportistas del país.

Redes sociales

Franco Colapinto y la Selección argentina protagonizaron unas jornadas de hazañas que pusieron al país en el centro de la escena deportiva internacional. El piloto de Fórmula 1 y Lionel Messi tuvieron un cruce en las redes que revolucionó a los fanáticos tras las increíbles actuaciones de ambos deportistas, bajo una misma premisa: la extraordinaria capacidad de revertir situaciones adversas.

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Tras el encuentro, Messi celebró la victoria en sus redes sociales destacando que el grupo "no baja los brazos nunca". Fue en ese posteo donde Colapinto dejó un comentario que rápidamente se volvió viral: "Hablemos de remontadas". La ocurrencia del piloto, que hacía referencia tanto a lo ocurrido en el Mundial como a su propia labor en Silverstone, acumuló miles de reacciones y unió simbólicamente a dos de los máximos representantes actuales del deporte argentino.

El intercambio entre ambos ídolos generó una verdadera revolución entre los fanáticos, quienes celebraron la complicidad y el éxito compartido bajo la bandera argentina. Mientras Colapinto sigue consolidando su lugar en la elite del automovilismo, la Selección ya pone el foco en su próximo desafío mundialista contra Suiza.

El fixture de los cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

  • 17:00: Francia - Marruecos (Boston Stadium)

Viernes 10 de julio

  • 16:00: España - Bélgica (SoFi Stadium)

Sábado 11 de julio

  • 18:00: Noruega - Inglaterra (AT&T Stadium)
  • 22:00: Argentina - Suiza (Kansas City Stadium)

El fixture de las semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

  • 16:00: Francia o Marruecos - España o Bélgica (Dallas Stadium)

Miércoles 15 de julio

  • 20:00: Noruega o Inglaterra - Argentina o Suiza (Atlanta Stadium)

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Sábado 18 de julio

  • 18:00: Perdedor de la semifinal 1 - Perdedor de la semifinal 2 (Hard Rock Stadium)

La final del Mundial 2026

Domingo 19 de julio

  • 16:00: Ganador de la semifinal 1 - Ganador de la semifinal 2 (MetLife Stadium)

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