Franco Colapinto en Argentina: revelan la fecha y el circuito para la exhibición A la espera del anuncio oficial, se conoció el trazado previsto para el monoplaza de Alpine en la Ciudad de Buenos Aires. El evento contará con gradas para 20.000 personas y actividades especiales durante todo un fin de semana de abril. Por + Seguir en







El público argentino podrá disfrutar de ver a Franco Colapinto.

Se conocieron detalles técnicos del trazado previsto para la presentación de Franco Colapinto en Buenos Aires y la posible fecha del evento. Según reveló el medio Carburando, el domingo 26 de abril es el día elegido para que el monoplaza de Fórmula 1 circule frente al Monumento a los Españoles, en el corazón de Palermo.

El piloto de la escudería Alpine utilizará una unidad con la estética actual del equipo francés. A pesar de que el vehículo pertenece a una temporada anterior, la exhibición constituye un hito para los seguidores de la máxima categoría en el país tras años de ausencia de este tipo de eventos.

El programa oficial suma una activación nocturna el sábado 25 de abril en el mismo predio. En esa jornada previa, los patrocinadores del corredor instalarán estructuras interactivas y stands en la zona de El Rosedal para el disfrute de los fanáticos.

La organización prevé la instalación de gradas para un total de 20.000 espectadores con acceso mediante el sistema de entradas. El esquema logístico garantiza una visión privilegiada del coche de carreras en un formato que prioriza la cercanía entre el ídolo y su público.

El recorrido específico se concentrará en las inmediaciones de la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Este punto estratégico de la Ciudad de Buenos Aires permitirá el despliegue del motor Alpine en un circuito urbano diseñado exclusivamente para el espectáculo de velocidad.