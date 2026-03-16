Franco Colapinto podría correr en Argentina en abril: cuál sería el escenario El secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes, contó que iniciaron gestiones para que el piloto pueda correr en una exhibición. Por + Seguir en







Colapinto podría correr en Argentina.

El piloto Franco Colapinto, quien viene de sumar su primer punto en el Gran Premio de China, podría correr en Argentina en el corto plazo en una exhibición que prepara la Ciudad de Buenos Aires. De conseguirlo, sería la primera vez que el corredor se sube a una monoplaza en su país desde que integra la Fórmula 1.

El secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes, reveló en Marketing Registrado que las chances son cada vez más reales: “Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1”.

El evento sería a fines de abril y ofrecerá la posibilidad de ver al piloto circular con su monoplaza A526 en un lugar a confirmar por la Ciudad de Buenos Aires, pero uno de los rumores indica que podría ser el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el cual está en remodelación.

Colapinto El histórico lugar tiene previsto recibir al Moto GP desde 2027 y hasta 2030, lo cual hace posible la hipótesis y volvería a posicionar a Argentina como un buen escenario para una posible carrera en el futuro.