16 de marzo de 2026 Inicio
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La novedad que confirmó Alpine y que sacudió a la Fórmula 1: ¿cambia el futuro para Franco Colapinto?

Una posible operación financiera genera expectativa dentro del paddock. La escudería francesa sigue bajo observación en medio de cambios que podrían impactar en su estructura.

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La negociación se realiza directamente con el fondo inversor y no involucra institucionalmente a Alpine.

La negociación se realiza directamente con el fondo inversor y no involucra institucionalmente a Alpine.

  • El asesor ejecutivo de Alpine confirmó que Mercedes negocia la compra de una parte del equipo en la Fórmula 1.

  • La operación involucraría el 24% de las acciones que actualmente pertenecen al fondo Otro Capital.

  • El posible acuerdo reforzaría el vínculo entre ambas estructuras dentro del campeonato.

  • La noticia generó repercusiones en el paddock y abre interrogantes sobre el futuro del argentino en la escudería.

Una información se dio a conocer en pleno Gran Premio de China, en el que Franco Colapinto tuvo un gran rendimiento, y generó movimiento dentro de la Fórmula 1. El asesor ejecutivo de Alpine F1 Team confirmó que Mercedes-Benz mantiene conversaciones para adquirir una parte accionaria del equipo francés, una posibilidad que podría modificar el escenario dentro del campeonato.

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La declaración fue realizada por Flavio Briatore durante la conferencia oficial organizada por la Federación Internacional del Automóvil en Shanghái. El dirigente aseguró que la marca alemana está negociando la compra del 24% de las acciones que el fondo Otro Capital puso en venta dentro de la escudería.

“Lo que digo es que sé que se trata de una negociación con Mercedes, no con Toto, sino con Mercedes”, afirmó Briatore, en referencia a las conversaciones que se desarrollan en torno a esa participación accionaria. La noticia generó repercusiones inmediatas en el paddock y alimentó las especulaciones sobre el impacto que podría tener en la estructura del equipo.

Según explicó el directivo italiano, la negociación se realiza directamente con el fondo inversor y no involucra institucionalmente a Alpine. “No olviden que estamos hablando de las acciones de Otro, nada que ver con Alpine. Son las acciones de este fondo de cobertura llamado Otro. Quieren vender el 24% y hay varios candidatos dispuestos a cerrar el trato”, detalló. También aclaró que no tiene intención de adquirir esa participación: “No, no, no. Solo estoy observando lo que ocurre”.

Flavio Briatore Gran Premio Gran Bretaña

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1

Mientras la posible operación financiera concentraba la atención en el paddock, la actividad en pista también dejó novedades para Franco Colapinto durante el fin de semana del Gran Premio de China.

El piloto argentino finalmente pudo sumar su primer punto con Alpine F1 Team, aunque lo sucedido en la carrera lo dejó con un sabor agridulce. En una montaña rusa de emociones en dos días, Colapinto pasó de tener dificultades en la práctica y clasificación para la Sprint a mejorar sus ritmos en esa corta carrera y hasta incluso quedar segundo en un tramo del Gran Premio de China. Finalmente llegó décimo y aportó una unidad.

Colapinto

La próxima presentación del campeonato será entre el 28 y 29 de marzo en el circuito de Suzuka, en Japón. Ese evento marcará el regreso de la actividad luego de un par de semanas sin carreras, para luego volver a competir el 3 de mayo ante la suspensión por la guerra de las fechas de abril que se iban a desarrollar en Arabia Saudita y Bahrein.

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