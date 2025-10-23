El argentino Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2 en 2026: fue oficializado en Van Amersfoort Racing

El piloto dará el salto a la categoría antesala de la Fórmula 1 y se desempeñará en la escudería neerlandesa. "No puedo esperar a ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos", expresó.

El piloto Nicolás Varrone fue confirmado oficialmente como nuevo corredor de Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de la Fórmula 2 , por lo que el automovilismo argentino volverá a tener un representante en la categoría antesala de la Fórmula 1.

La organización de la Fórmula 2 y la escudería neerlandesa anunciaron la incorporación de Varrone, quien se consagró campeón de las 24 Horas de Le Mans 2023 en la clase LMGTE Am. En este marco, el director de Van Amersfoort Racing, Brad Joyce , expuso su satisfacción por el arribo del argentino de 24 años: "Nos complace enormemente dar la bienvenida a Nico a Van Amersfoort Racing para nuestra campaña 2026".

"Su experiencia y logros, incluyendo su éxito en Le Mans, hablan por sí solos. Confiamos en que se adaptará rápidamente al entorno de la F2 y aportará un gran valor al equipo", marcó en esta línea. Por lo pronto, el argentino participará del test de postemporada en Abu Dabi, mientras que la temporada 2026 de la Fórmula 2 comenzará el 6 de marzo en Melbourne y contará con 14 rondas y 28 carreras.

Por su parte, Varrone marcó su entusiasmo. "Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Un equipo muy profesional con mucha historia y éxito. No puedo esperar a ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que creyeron en mí todos estos años", expresó en el sitio de la escudería.

El piloto fue campeón de V de V Challenge en 2018, y tercero en la clase LMP3 de la Michelin Le Mans Cup en 2021, actualmente compite en distintos campeonatos de resistencia. Además, se consagró en la clase LMGTE Am del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en 2023, y doble vencedor de clase en las 24 Horas de Le Mans de 2023 (GTE-Am) y 2024 (LMP2 Pro-Am), y en las 24 Horas de Daytona de 2023 (LMP3).

Con un buen rendimiento, ascendió al rango de oro de la FIA de cara a 2024, donde Varrone realizó pruebas de Fórmula 2 en Yas Marina con el equipo AIX Racing.

Sus primeros pasos sobre cuatro ruedas fueron en karts y brevemente en monoplazas en Argentina, Varrone viajó a Europa en 2018 a competir en la V de V Challenge, consiguiendo un asiento en Inter Europol gracias a su representante José Manuel Balbiani.