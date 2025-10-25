25 de octubre de 2025 Inicio
La bronca de Franco Colapinto tras quedar último en la clasificación del Gran Premio de México: "Es un auto muy difícil"

El piloto de Fórmula 1 no ocultó su malestar tras no poder superar la Q1 por un error en la qualy y quedar en el puesto 20 de la parrilla con su Alpine: "Creo que hay que trabajar para mañana, pero también va a ser difícil”, expresó.

Por
Colapinto y su decepción por el rendimiento de su Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto habló en rueda de prensa tras una de las peores clasificaciones del año, donde no pudo pasar la Q1 y largará en el último lugar en el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por la fecha 20 del calendario de la Fórmula 1. “La Q2 era imposible. Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado, pero es un auto muy difícil", expresó el bonaerense.

Franco Colapinto se juega en cada carrera la renovación en 2026.
"Uno de mis mejores viernes": Colapinto terminó 9º y 18º en las primeras prácticas del Gran Premio de México

Tras quedar en el puesto 20, el pilarense no pudo ocultar su bronca por el rendimiento monoplaza A525 de la escudería francesa: "Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire. No tenía dirección. Tenemos que buscar siempre esa última milésima y nada... no sale”, aseguró Colapinto, luego de un sábado para el olvido.

El grave error del piloto de 22 años en la curva tres, durante su tercer salida y último intento, le impidió al argentino cerrar una buena clasificación y pasar a la Q2, el principal objetivo del flojo Alpine. “Teniendo en cuenta cómo se sentía el auto el viernes, probablemente esperaba un poco más de la clasificación. Empezamos bien el fin de semana y tuvimos buenas sesiones de práctica, pero como equipo parece que estamos sufriendo acá, especialmente con los baches y los pianos. En mi último intento venía empujando y toqué el piano, lo que desestabilizó el auto e impidió que mejorara mi tiempo", argumentó.

Además, añadió: "Para sacar el máximo rendimiento del auto solemos llevarlo bastante rígido, lo que también hace difícil marcar una vuelta consistente, especialmente en este circuito. Con tanque lleno ayer, el auto se sintió mejor y los tiempos parecían más competitivos. Será difícil desde la posición en la que largamos, pero vamos a pelear y hacer lo mejor posible para recuperar posiciones mañana”.

Mirá el resumen de la clasificación de Franco Colapinto en México

Fórmula 1: cronograma y horarios de Franco Colapinto en el GP de México

Domingo 26 de octubre

  • Carrera a 71 vueltas: 17.00
