Este es el perfume favorito de Franco Colapinto: cuánto sale

El piloto argentino reveló que su fragancia predilecta es una creación de Kilian Paris con notas de whisky y flores.

Por
Con estilo dentro y fuera del circuito

Con estilo dentro y fuera del circuito, Franco Colapinto sorprendió al contar cuál es el aroma que lo representa en cada carrera.

  • Franco Colapinto reveló cuál es el perfume que lo acompaña en su día a día y durante las carreras.
  • Su fragancia preferida es Old Fashioned, de Kilian Paris, un perfume inspirado en el whisky de 18 años que combina notas licorosas y florales.
  • En Argentina, las versiones pequeñas de la fragancia se consiguen desde los $36.000, mientras que el frasco original de 100 ml ronda los $370.000 al cambio actual.
  • El piloto reconoció que suele aplicarse más de lo habitual, ya que el aroma intenso del perfume “queda impregnado” en el ambiente.
Nicolás Varrone en la Fórmula 2.
El automovilista de elite, Franco Colapinto, supo combinar pasión por la velocidad con gusto por los aromas. En distintos encuentros con la prensa, afirmó que aunque suele alternar fragancias, su predilecta es aquella que evoca un vaso de whisky y posee un leve matiz floral. Esa afinidad lo llevó a definir un favorito en su repertorio olfativo.

Esa fragancia es Old Fashioned, producida por Kilian Paris, reconocida casa de nicho. Su estructura busca capturar la esencia de un whisky de 18 años, condensando sensaciones alcohólicas, cedro y un estela floral suave. El envase ya adelanta el concepto: imita la forma de un vaso de whisky, un guiño visual a su composición.

Colapinto confesó que en ocasiones aplica dosis generosas: “Me echaba bastante; después impregnás a los demás, es molesto para quienes están cerca”, reconoció en declaraciones públicas. Esa honestidad muestra su conciencia del impacto sensorial que puede generar.

Perfume Colapinto
Franco Colapinto eligió Old Fashioned, fragancia de Kilian Paris con intrepretación olfativa de whisky y flores.

Cuál es el perfume favorito de Franco Colapinto

El aroma que Franco eligió se llama Old Fashioned, integrado a la colección The Liquors de Kilian Paris. La marca misma describe esta creación como una fragancia con acordes de whisky, inspirada en la complejidad sensorial de un malta añejado de 18 años.

En su lanzamiento, la casa perfumera posiciona al producto como elegante y sofisticado, con notas de trigo y davana en la apertura, mezcladas luego con cedro y siempreviva, y un fondo donde destacan el bálsamo de Tolú y styrax. Colapinto suele usarlo incluso en momentos exigentes: “lo uso todos los días, también en las carreras”, afirmó. Esa rutina olfativa resulta una forma más de definir su identidad, incluso bajo presión.

Cuánto sale el perfume favorito de Franco Colapinto

El precio de Old Fashioned, de Kilian Paris, varía según el formato y el país donde se adquiera. En Argentina, las presentaciones pequeñas, conocidas como decants o atomizadores, son las más accesibles, mientras que el frasco original alcanza valores mucho más altos debido a su importación limitada.

En tiendas locales como Perfumistas.com.ar, un atomizador de 2,5 ml cuesta alrededor de $36.000, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes desean probar la fragancia sin realizar una gran inversión. Otras perfumerías de nicho, como Elixir Privé, ofrecen el mismo formato entre $35.000 y $40.000, dependiendo de la disponibilidad.

Por su parte, la versión completa de 50 ml alcanza en el mercado internacional los 308 euros, equivalentes a unos $338.000 argentinos al cambio actual. En algunos distribuidores europeos y de Medio Oriente, también se ofrece una edición de lujo de 100 ml, cuyo precio puede superar los 600 euros (unos $660.000 argentinos).

Estas diferencias reflejan tanto la exclusividad de la marca como el costo de importación en el país. En la mayoría de los casos, los compradores locales optan por los decants o fraccionados, que permiten disfrutar del aroma característico de Old Fashioned, una mezcla sofisticada con notas de whisky, cedro y flores, sin abonar el valor total de un frasco original.

Perfume Colapinto 2
Se ofrecen opciones tipo decant y versiones pequeñas para quienes desean probar Old Fashioned sin adquirir el frasco completo.

En síntesis, el perfume favorito de Franco Colapinto puede conseguirse en Argentina a partir de $36.000 en versión de muestra, mientras que la presentación estándar de 50 ml ronda los $338.000, dependiendo del distribuidor y las variaciones del tipo de cambio.

