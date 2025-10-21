21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Gran expectativa por la renovación de Franco Colapinto en Alpine: ¿se anunciará esta semana?

El piloto argentino arribó a México para disputar el Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y donde podría confirmar su continuidad en la máxima categoría del automovilismo.

Por
Stuart Barlow

Stuart Barlow, Flavio Briatore y Franco Colapinto reunidos luego de la carrera en Austin.

@LucianoYoma

El último fin de semana del piloto argentino Franco Colapinto no fue uno más. El 17º puesto en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, Texas generó revuelo alrededor del bonaerense tras el sobrepaso en la última vuelta a su compañero de equipo, Pierre Gasly, tras desobedecer la orden de la escudería francesa Alpine. Tras las repercusiones de esa maniobra, la expectativa mayor sobrevuela por el posible anuncio de su continuidad en la Fórmula 1.

“¡Dijeron que mantengamos las posiciones!”, se quejó Gaslypor radio
Te puede interesar:

El inmediato reclamo de Gasly por radio tras el sobrepaso de Colapinto en el Gran Premio de Austin

En la previa del Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se limaron asperezas en una reunión interna de la escudería donde participaron el ingeniero Stuart Barlow, el jefe del equipo, Flavio Briatore, Colapinto y varios integrantes más. "La situación del equipo el domingo ha sido discutida internamente y está claro que las instrucciones del equipo deben ser seguidas siempre, pase lo que pase. Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y en cada fin de semana de carrera”, expresó el oriundo de Pilar, en un escueto pedido de disculpas.

colapinto austin
Colapinto en el Circuito de las Américas, donde demostró su valía al sobrepasar a su compañero de equipo, Gasly.

Colapinto en el Circuito de las Américas, donde demostró su valía al sobrepasar a su compañero de equipo, Gasly.

La expectativa pasa, en las últimas horas, por el esperado anuncio sobre la continuidad como titular de Colapinto en 2026. Aunque se rumorea que puede realizarse este miércoles durante una serie de actividades de Alpine en tierras aztecas, lo cierto es que el evento es promocional, en la filial local de Renault, cuyo grupo empresarial es dueño de dicha escudería de F1. Allí, Alpine realizará una conferencia de prensa a las 16 (hora argentina), en la que participarán Colapinto y Gasly. Unas horas más tarde, a las 22, el argentino asistirá a un evento de su principal sponsor.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

La próxima fecha será nuevamente en el continente americano: se disputará el Gran Premio de México el fin de semana que viene y se podrá ver por Disney + Premium y Fox Sports.

Viernes 24 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 15:30
  • Prácticas Libres 2: 19

Sábado 25 de octubre

  • Prácticas Libres 3: 14:30
  • Clasificación: 18

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: 17
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Colapinto sobrepasó a Gasly sobre el final cuando el equipo le había pedido que mantengan las posiciones

Entre la desobediencia y renovación: ¿la orden en el Gran Premio de Austin fue una prueba para Colapinto?

Franco Colapinto terminó 17º en Austin y sigue sin sumar puntos en la Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 17º en Estados Unidos y sigue sin sumar puntos en la Fórmula 1

Colapinto hizo lo que pudo con el Alpine y logró pasar la Q2.

Colapinto largará 15º en la carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Colapinto va por un nuevo fin de semana en la F1.

Franco Colapinto no pasó la Q1 y largará 17º en la carrera sprint del GP de Estados Unidos

Colapinto vuelve a las pistas tras su paso por Singapur.

Fórmula 1: cronograma, horarios y cómo ver a Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

Franco y su flamante estreno en el Gran Premio de Estados Unidos.

El nuevo casco de Colapinto: homenaje a una hazaña histórica del automovilismo argentino

Rating Cero

Star Wars ﻿no seguirá con las películas que tenía pautadas.

Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

La mediática habló sobre su futuro profesional y la partida de su colega de Bendita.

Edith Hermida cruzó a Ángel de Brito por la partida de Beto Casella de Bendita: "Trabajaría con él..."

Lamine Yamal le dedicó su gol en Champions League a Nicki Nicole.

Video: Lamine Yamal dedicó un gol en Champions League a Nicki Nicole

Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.
play

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

últimas noticias

play

Capitanich, sobre las elecciones del domingo: "El único voto útil es el voto a Fuerza Patria"

Hace 33 minutos
Yolanda Díaz tuvo un furcio viral.

"Queda gobierno de corrupción para rato": el furcio viral de la vicepresidenta de España

Hace 44 minutos
Stuart Barlow, Flavio Briatore y Franco Colapinto reunidos luego de la carrera en Austin.

Gran expectativa por la renovación de Franco Colapinto en Alpine: ¿se anunciará esta semana?

Hace 44 minutos
Javier Milei.

Financial Times advierte que Javier Milei está "al borde del fracaso"

Hace 56 minutos
Islandia está calentando su temperatura promedio a un ritmo cuatro veces superior que el resto del hemisferio norte.

Por el calentamiento global, aparecieron mosquitos en Islandia por primera vez

Hace 1 hora