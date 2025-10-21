Gran expectativa por la renovación de Franco Colapinto en Alpine: ¿se anunciará esta semana? El piloto argentino arribó a México para disputar el Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y donde podría confirmar su continuidad en la máxima categoría del automovilismo. Por







Stuart Barlow, Flavio Briatore y Franco Colapinto reunidos luego de la carrera en Austin. @LucianoYoma

El último fin de semana del piloto argentino Franco Colapinto no fue uno más. El 17º puesto en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, Texas generó revuelo alrededor del bonaerense tras el sobrepaso en la última vuelta a su compañero de equipo, Pierre Gasly, tras desobedecer la orden de la escudería francesa Alpine. Tras las repercusiones de esa maniobra, la expectativa mayor sobrevuela por el posible anuncio de su continuidad en la Fórmula 1.

En la previa del Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se limaron asperezas en una reunión interna de la escudería donde participaron el ingeniero Stuart Barlow, el jefe del equipo, Flavio Briatore, Colapinto y varios integrantes más. "La situación del equipo el domingo ha sido discutida internamente y está claro que las instrucciones del equipo deben ser seguidas siempre, pase lo que pase. Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y en cada fin de semana de carrera”, expresó el oriundo de Pilar, en un escueto pedido de disculpas.

colapinto austin Colapinto en el Circuito de las Américas, donde demostró su valía al sobrepasar a su compañero de equipo, Gasly.

La expectativa pasa, en las últimas horas, por el esperado anuncio sobre la continuidad como titular de Colapinto en 2026. Aunque se rumorea que puede realizarse este miércoles durante una serie de actividades de Alpine en tierras aztecas, lo cierto es que el evento es promocional, en la filial local de Renault, cuyo grupo empresarial es dueño de dicha escudería de F1. Allí, Alpine realizará una conferencia de prensa a las 16 (hora argentina), en la que participarán Colapinto y Gasly. Unas horas más tarde, a las 22, el argentino asistirá a un evento de su principal sponsor.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1 La próxima fecha será nuevamente en el continente americano: se disputará el Gran Premio de México el fin de semana que viene y se podrá ver por Disney + Premium y Fox Sports.