La dura declaración de Franco Colapinto tras el primer día del GP de Las Vegas: "El auto estaba inmanejable"

El piloto se mostró frustrado por el rendimiento en sus dos primeras prácticas.

Colapinto se quejó del rendimiento del auto.

Colapinto se quejó del rendimiento del auto.

El piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, habló luego de las primeras prácticas para el GP de Las Vegas en la previa de la qualy y aseguró que el auto de Alpine estaba inmanejable. Además, dio precisiones sobre lo que le costó circular en las prácticas donde terminó N°16.

Colapinto en el circuito de Las Vegas
Colapinto terminó 16° en la segunda práctica libre del GP de Las Vegas de Fórmula 1

“No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Creo que es lo negativo, porque me siento bastante incómodo con la goma blanda. Con la media, mejor. Igualmente, sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la primera tanda”, indicó en ESPN.

Y agregó: “El auto tenía muy poco grip atrás, estaba inmanejable, la parte trasera no tenía nada de grip y fue bastante complicado. La goma blanda fue todavía peor”.

Colapinto mejorará su sueldo para 2026

Consideró que “en la segunda sesión mejoró, creo que seguimos teniendo un poco de los mismos problemas, un poco más chiquitos. Creo que fuimos encontrando un poquito el camino. Hay que trabajar en la noche, la diferencia es un poco más chica, pero igualmente estamos lejos, así que hay que trabajar”.

Por otra parte, explicó “que los problemas son parecidos a los que tenía en Brasil y no los estamos pudiendo solucionar por ahora. Pero hay que trabajar y entender un poco el porqué”.

“Sí, es la diferencia más grande creo, volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por eso. Lamentablemente, con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera. Hay que laburar y entender un poco el porqué. Ojalá que en las próximas competencias vuelva el otro (por el chasis)”, concluyó.

Franco Colapinto terminó 16° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Franco Colapinto ya cumplió con sus dos prácticas libres en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. Después de haber quedado 20° en la primera FP, para la segunda mejoró posiciones y se colocó 16°.

En su primera salida al circuito, el bonaerense logró un tiempo de 1:36.758 con su Alpine y estuvo lejos de su mejor rendimiento, a más de un segundo de su compañero de equipo, Pierre Gasly (12°).

El corredor de Alpine debió batallar en la FP1 para cerrar una vuelta rápida en el antepenúltimo Gran Premio. Con 28 vueltas, el oriundo de Pilar giró tanto con neumáticos medio como con blandos y quedó a 1.169 segundos de su compañero de escudería.

Para el segundo entrenamiento en el circuito de Las Vegas Strip, Colapinto qudó 16° a 0.451 segundos de su compañero Gasly, que fue más rápido y terminó en el 12° lugar. Lando Norris se quedó con el primer lugar de la FP2 con su tiempo de 1:33.602, detrás se ubicó Kimi Antonelli (+0.029) y en el tercer lugar el representante de Ferrari, Charles Leclerc, a +0.161.

Fórmula 1: a qué hora es el Gran Premio de Las Vegas

Sábado 22 de noviembre

  • Clasificación: 01

Domingo 23 de noviembre

  • Carrera: 01

Los horarios corresponden a Argentina y la transmisión podrá verse a través de Fox Sports y Disney + Premium.

