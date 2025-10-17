Fórmula 1: cronograma, horarios y cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos El piloto de Alpine volverá a la acción este fin de semana en el circuito de Austin, donde el año pasado terminó décimo. Se trata de la fecha 19 del máximo campeonato del automovilismo mundial. Por







Colapinto vuelve a las pistas tras su paso por Singapur.

Franco Colapinto volverá a la acción este viernes en una nueva etapa de la Fórmula 1. En esta ocasión, los motores se trasladarán a Austin, Estados Unidos: conocé los horarios y el cronograma de competencia.

Como novedad, para esta etapa habrá estreno de casco dado que a Colapinto le sienta bien homenajear a joyas del Automovilismo: en esta ocasión usará un novedoso casco con un guiño a un hito nacional: la Misión Argentina, que con tres coupé Torino compitió en las 84 horas de Nürburgring, la Marathon de la Route, en 1969.

A diferencia de las etapas anteriores, esta incluirá la modalidad de sprint. De esta manera, el sábado se disputará la Sprint y el domingo la carrera, en el C.O.T.A. (Circuit of the Americas) ubicado en Austin, Texas.

Colapinto en Bakú 2025 Alpine

Horarios y cómo ver la carrera de de Colapinto en el GP de Estados Unidos en F1 La próxima carrera de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana, abandonando Europa y se mudarán a América.