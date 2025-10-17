17 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Fórmula 1: cronograma, horarios y cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto de Alpine volverá a la acción este fin de semana en el circuito de Austin, donde el año pasado terminó décimo. Se trata de la fecha 19 del máximo campeonato del automovilismo mundial.

Por
Colapinto vuelve a las pistas tras su paso por Singapur.

Colapinto vuelve a las pistas tras su paso por Singapur.

Franco Colapinto volverá a la acción este viernes en una nueva etapa de la Fórmula 1. En esta ocasión, los motores se trasladarán a Austin, Estados Unidos: conocé los horarios y el cronograma de competencia.

Franco y su flamante estreno en el Gran Premio de Estados Unidos.
Te puede interesar:

El nuevo casco de Colapinto: homenaje a una hazaña histórica del automovilismo argentino

Como novedad, para esta etapa habrá estreno de casco dado que a Colapinto le sienta bien homenajear a joyas del Automovilismo: en esta ocasión usará un novedoso casco con un guiño a un hito nacional: la Misión Argentina, que con tres coupé Torino compitió en las 84 horas de Nürburgring, la Marathon de la Route, en 1969.

A diferencia de las etapas anteriores, esta incluirá la modalidad de sprint. De esta manera, el sábado se disputará la Sprint y el domingo la carrera, en el C.O.T.A. (Circuit of the Americas) ubicado en Austin, Texas.

Colapinto en Bakú 2025

Horarios y cómo ver la carrera de de Colapinto en el GP de Estados Unidos en F1

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana, abandonando Europa y se mudarán a América.

La 19° fecha será el Gran Premio de Estados Unidos (Austin), en el conocido Circuito de las Américas el domingo 19 de octubre y se podrá ver por Disney + Premium y Fox Sports.

Viernes 17 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 14.30 horas a 15.30 horas
  • Clasificación Sprint: 18.30 horas a 19.15 horas

Sábado 18 de octubre

  • Sprint: 14 horas a 14.30 horas
  • Clasificación: 18 horas a 19 horas

Domingo 19 de octubre

  • Carrera: 16.00 horas
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En el video, se puede ver el rediseño del auto de Alpine que usará Colapinto en Austin

Con la presencia de Neymar, Alpine presentó el nuevo diseño del auto de Franco Colapinto

Ralf Schumacher apuntó contra Colapinto.

El hermano de Michael Schumacher fue durísimo con Franco Colapinto: "No demostró"

El medio italiano Sky Sport F1 calificó como decorosa la carrera de Colapinto en Singapur

El particular apodo que le puso la prensa europea a Colapinto

Lo Celso sorprendió en redes sociales con su look.

¡Adiós al Skinny! Gio Lo Celso marca tendencia con pantalones anchos que rompen las redes

Su futuro dependerá del repechaje africano y del cupo que otorgará la FIFA en marzo.

Es un rival especial de la Selección Argentina y puede quedarse afuera del Mundial 2026

Boca jugará el partido pendiente con Barracas Central.

Es oficial: el partido pendiente entre Boca y Barracas Central ya tiene día y horario

Rating Cero

Nico Vázquez desmintió el rumor de paternidad.

Nico Vázquez rompió el silencio sobre los rumores de paternidad con Dai Fernández: "No puedo creerlo"

Todo el look fue diseñado para reflejar una transición más introspectiva y artística.

La impresionante transformación de Tini Stoessel: lo filtró su peluquero

Thiago Medina, feliz tras superar un accidente de moto.

Thiago Medina habló de su milagrosa recuperación: "Estoy feliz de estar vivo"

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

Ace Frehley, fundador de Kiss.

A los 74 años, murió el guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de Kiss

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

últimas noticias

Bessent volvió a respaldar al gobierno de Javier Milei. 

Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener la cotización del dólar en Argentina

Hace 18 minutos
Lo Celso sorprendió en redes sociales con su look.

¡Adiós al Skinny! Gio Lo Celso marca tendencia con pantalones anchos que rompen las redes

Hace 21 minutos
La gastronomía encuentra en la trucha un punto de unión entre tradición y vanguardia.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una trucha deliciosa

Hace 34 minutos
Colapinto vuelve a las pistas tras su paso por Singapur.

Fórmula 1: cronograma, horarios y cómo ver a Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

Hace 42 minutos
Un clásico siempre vigente.

Día del Gin Tonic: las mejores propuestas para un clásico siempre vigente

Hace 1 hora