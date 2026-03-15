Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto El argentino, quien sumó su primer punto con el equipo francés, no tendrá mucho tiempo para relajarse y tendrá que pensar en la próxima fecha, previo a un parate de casi un mes por la suspensión de los Gran Premios de Bahréin y Arabia Saudita. Por + Seguir en







La tercera fecha de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Japón, del 27 al 29 de marzo

Franco Colapinto cerró una segunda fecha en la Fórmula 1 con su primer punto en Alpine y ahora deberá ya pensar en lo que será la próxima jornada, en el Gran Premio de Japón.

El piloto argentino tendrá poco descanso antes de volver a una pista y será en el histórico circuito de Suzuka, que se disputará del 27 al 29 de marzo, donde llegará con el objetivo de seguir sumando experiencia y puntos en su primera temporada completa dentro de la categoría.

El pilarense tendrá su primera presentación oficial en el circuito de Suzuka, uno de los trazados más emblemáticos del calendario, conocido por sus curvas técnicas y por haber sido escenario de históricas definiciones de campeonato. El circuito de Suzuka mantendrá el formato tradicional del fin de semana de Fórmula 1, con tres sesiones de entrenamientos libres, una clasificación y la carrera principal que definirá al ganador del Gran Premio.

Luego de esta jornada, la FIA y la organización de la F1 confirmaron la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, previstos originalmente para abril, debido al conflicto bélico en Medio Oriente. Por lo tanto, el calendario sufrirá un bache significativo de actividad, ya que no se reprogramarán la cuarta y quinta fecha.

De esta manera, luego de correr en tierras niponas, Colapinto tendrá un receso forzado de un mes hasta el 3 de mayo, fecha en la que se disputará el Gran Premio de Miami.