16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Fórmula 1: con la presencia de Neymar, Alpine presentó el nuevo diseño del auto de Franco Colapinto

El vehículo del argentino tendrá una decoración especial que se podrá ver a partir del Gran Premio de Austin, este fin de semana, y que, luego, se usará en Brasil y México.

Por
En el video

En el video, se puede ver el rediseño del auto de Alpine que usará Colapinto en Austin

Alpine presentó el nuevo diseño para el monoplaza que utilizará el argentino Franco Colapinto y, encima, sorprendieron con la presencia del futbolista brasilero Neymar. Se trata de una decoración especial que tendrá el vehículo del pilarense, con un guiño de cara al anuncio de su continuidad y que será utilizado en los Grandes Premios que se disputen en América a partir del próximo en Austin, EEUU.

Ralf Schumacher apuntó contra Colapinto.
Te puede interesar:

El hermano de Michael Schumacher fue durísimo con Franco Colapinto: "No demostró"

Durante el video con el que se presentaron los nuevos colores, Colapinto tiene que realizar una carrera con distintos medios de transporte de la empresa argentina que es sponsor del argentino.

Cuando parecía que el triunfo iba a quedar en manos de Colapinto, aparece el avión de la empresa para superarlo en la última recta. En el final de la publicidad, Colapinto observa cómo estará su monoplaza con los detalles en amarillo en el alerón y en la parte trasera para el Gran Premio de Estados Unidos, que se llevará a cabo este fin de semana en el Circuito de las Américas de Austin, y destaca: “Quedó flama, ¿no?”.

“Agregando un toque de Mercado Libre, amarillo a nuestro coche para Austin, Ciudad de México y São Paulo”, indicaron en las redes la escudería. En el video, también, se puede apreciar a la representante de Colapinto acompañándolo en la pista rumbo al monoplaza.

Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana, abandonando Europa y se mudarán a América. La 19° fecha será el Gran Premio de Estados Unidos (Austin), en el conocido Circuito de las Américas el domingo 19 de octubre y se podrá ver por Disney + Premium y Fox Sports.

Viernes 17 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 14.30
  • Clasificación Sprint: 18.30

Sábado 18 de octubre

  • Sprint: 14 horas
  • Clasificación: 18

Domingo 19 de octubre

  • Carrera: 16
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El medio italiano Sky Sport F1 calificó como decorosa la carrera de Colapinto en Singapur

El particular apodo que le puso la prensa europea a Colapinto

Las cenizas de Russo también se esparcirán en Lanús, Rosario Central y Estudiantes

El último adiós a Miguel Ángel Russo: la familia esparció parte de sus cenizas en La Bombonera

Vildoza se reintegró a los entrenamientos del Virtus Bologna y viajará a Lyon.

Escándalo en Italia: arrestaron a Luca Vildoza por atacar a paramédicos de la Cruz Roja

Con un look relajado y moderno, Otamendi demostró que el estilo también juega fuera de la cancha.

​El 'General' del estilo: Nicolás Otamendi deslumbró con un look 'oversize' que marca tendencia

Miguel Ángel Russo junto a Juvenal Rodríguez.

Un ayudante de Russo contó qué le dijo antes de morir: "Nunca demostró dolor"

Este jugador tiene que volver a Boedo el 1 de enero de 2026.

El campeón del fútbol argentino que puede llegar a San Lorenzo en 2026

Rating Cero

La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Los nuevos documentales siniestros que están en Netflix.
play

Esta historia de un famoso asesino en serie llegó a Netflix y está contada por su hija: tiene a todos sorprendidos

Maxi López desafió a Wanda Nara.

El picante cruce de Maxi López con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "En una época le gustaba"

La película también generó admiración por sus similitudes con la desaparición sin resolver de Amy Bradley.
play

Dura solo una hora y media, está en Netflix y es una película que te va a volar la cabeza

Llega el final de Stranger Things.

Revelaron secretos inesperados sobre la temporada final de Stranger Things

De Niro se sorprendió por la transformación de un colega.

La impresionante transformación física de un actor que más sorprendió a Robert De Niro

últimas noticias

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se manifestó a favor del gobierno de Javier Milei.

Kristalina Georgieva confirmó que hay un apoyo financiero conjunto del FMI y EEUU para Argentina

Hace 9 minutos
play
Agustina Peñalva denunció a Walter Graziano.

Quién es Walter Graziano, el economista que Agustina Peñalva denunció por acoso

Hace 12 minutos
Las pruebas de ADN fueron clave.

Este cuádruple crimen tuvo nuevas pruebas después de 30 años y finalmente llegaría a su fin: de cuál se trata

Hace 22 minutos
La Luna en Leo enciende el fuego interior.

Luna en Leo de hoy: ¿cuáles son los signos más empoderados y valientes?

Hace 26 minutos
La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Hace 29 minutos