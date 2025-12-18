18 de diciembre de 2025 Inicio
Se definieron las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol sorteó las fases preliminares de los torneos más importantes de Sudamérica, en el marco de una alta expectativa.

La Conmebol sorteó las fases preliminares de la Copa Libertadores y Sudamericana.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sorteó las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. Se trata de los dos torneos de fútbol más importantes de Sudamérica.

Argentinos Juniors será el único equipo argentino que jugará la fase previa de la Copa Libertadores 2026, debido a que finalizó en la tercera posición de la tabla anual a nivel local. El Bicho deberá viajar a Ecuador en la Fase 2, ya que enfrentará a Barcelona de Guayaquil o Liga de Quito.

Argentinos Juniors buscará jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por lo pronto, Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela), Universidad Católica (Ecuador), 2 de Mayo (Paraguay), Juventud (Uruguay) y un equipo de Bolivia disputarán la Fase 1 de la Copa Libertadores para buscar acceder a la siguiente instancia. Estos equipos buscarán acceder a la Fase 2.

En tanto, además de Argentinos Juniors, Botafogo y Bahía (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Guaraní (Paraguay), Independiente Medellín y Deportes Tolima (Colombia) y Huachipato (Chile) esperan por sus rivales en la Fase 2. Los últimos cuatro equipos que avancen en las instancias finales ingresarán a la fase de grupos como G1, G2, G3 y G4.

El sorteo de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Por otro lado, también fue sorteada la fase preliminar de la próxima Copa Sudamericana, de la que participarán 32 equipos. En este marco, River, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Barracas Central, Racing y Tigre son los argentinos ya clasificados a la fase de grupos.

Audax Italiano, Universidad de Chile, Palestino y Cobresal (Chile), Atlético Nacional, América de Cali, Bucaramanga y Millonarios (Colombia), Sportivo Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta (Paraguay), Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano (Perú), Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque (Uruguay), Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas FC y Metropolitanos (Venezuela), además de cuatro equipos de Bolivia y Ecuador.

Bullrich justificó la postergación de la reforma laboral y negó falta de apoyos en el Senado

Hace 10 minutos
Hace 11 minutos
Hace 35 minutos
Hace 40 minutos
