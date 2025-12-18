Se definieron las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026 La Confederación Sudamericana de Fútbol sorteó las fases preliminares de los torneos más importantes de Sudamérica, en el marco de una alta expectativa. Por + Seguir en







La Conmebol sorteó las fases preliminares de la Copa Libertadores y Sudamericana. El Gráfico

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sorteó las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. Se trata de los dos torneos de fútbol más importantes de Sudamérica.

Argentinos Juniors será el único equipo argentino que jugará la fase previa de la Copa Libertadores 2026, debido a que finalizó en la tercera posición de la tabla anual a nivel local. El Bicho deberá viajar a Ecuador en la Fase 2, ya que enfrentará a Barcelona de Guayaquil o Liga de Quito.

Argentinos Juniors Argentinos Juniors buscará jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. X (@LigaAFA) Por lo pronto, Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela), Universidad Católica (Ecuador), 2 de Mayo (Paraguay), Juventud (Uruguay) y un equipo de Bolivia disputarán la Fase 1 de la Copa Libertadores para buscar acceder a la siguiente instancia. Estos equipos buscarán acceder a la Fase 2.

En tanto, además de Argentinos Juniors, Botafogo y Bahía (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Guaraní (Paraguay), Independiente Medellín y Deportes Tolima (Colombia) y Huachipato (Chile) esperan por sus rivales en la Fase 2. Los últimos cuatro equipos que avancen en las instancias finales ingresarán a la fase de grupos como G1, G2, G3 y G4.

El sorteo de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 Por otro lado, también fue sorteada la fase preliminar de la próxima Copa Sudamericana, de la que participarán 32 equipos. En este marco, River, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Barracas Central, Racing y Tigre son los argentinos ya clasificados a la fase de grupos.