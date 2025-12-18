Se definieron las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sorteó las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. Se trata de los dos torneos de fútbol más importantes de Sudamérica.
La Confederación Sudamericana de Fútbol sorteó las fases preliminares de los torneos más importantes de Sudamérica, en el marco de una alta expectativa.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sorteó las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. Se trata de los dos torneos de fútbol más importantes de Sudamérica.
Argentinos Juniors será el único equipo argentino que jugará la fase previa de la Copa Libertadores 2026, debido a que finalizó en la tercera posición de la tabla anual a nivel local. El Bicho deberá viajar a Ecuador en la Fase 2, ya que enfrentará a Barcelona de Guayaquil o Liga de Quito.
Por lo pronto, Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela), Universidad Católica (Ecuador), 2 de Mayo (Paraguay), Juventud (Uruguay) y un equipo de Bolivia disputarán la Fase 1 de la Copa Libertadores para buscar acceder a la siguiente instancia. Estos equipos buscarán acceder a la Fase 2.
En tanto, además de Argentinos Juniors, Botafogo y Bahía (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Guaraní (Paraguay), Independiente Medellín y Deportes Tolima (Colombia) y Huachipato (Chile) esperan por sus rivales en la Fase 2. Los últimos cuatro equipos que avancen en las instancias finales ingresarán a la fase de grupos como G1, G2, G3 y G4.
Por otro lado, también fue sorteada la fase preliminar de la próxima Copa Sudamericana, de la que participarán 32 equipos. En este marco, River, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Barracas Central, Racing y Tigre son los argentinos ya clasificados a la fase de grupos.
Audax Italiano, Universidad de Chile, Palestino y Cobresal (Chile), Atlético Nacional, América de Cali, Bucaramanga y Millonarios (Colombia), Sportivo Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta (Paraguay), Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano (Perú), Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque (Uruguay), Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas FC y Metropolitanos (Venezuela), además de cuatro equipos de Bolivia y Ecuador.