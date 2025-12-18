Estudiantes apeló al TAS las sanciones de la AFA tras el pasillo de espaldas a Rosario Central El Pincha comunicó que realizó una presentación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con el objetivo de anular el castigo económico al club y la suspensión a Juan Sebastián Verón como presidente de la institución. Por + Seguir en







El club Estudiantes de la Plata presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por la sanción económica y la suspensión por seis meses al presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, que recibió de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras el escándalo por el pasillo de espaldas de los futbolistas del conjunto platense a Rosario Central, en señal de rechazo por el título del Canalla al terminar primero en la tabla anual.

En un correo enviado a sus socios, Estudiantes confirmó la presentación: "En relación con los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que en el día de hoy presentó la apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra la sanción económica impuesta a la institución y la suspensión aplicada a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón".

En tal sentido, el club expuso su postura: "Asimismo, el Club informa que oportunamente apeló la sanción aplicada a Santiago Núñez ante la instancia de apelación del Tribunal de Disciplina de AFA. La Comisión Directiva ratifica que continuará impulsando todas las acciones que correspondan en defensa de los intereses de la institución y de sus integrantes, y reafirma su respaldo absoluto a su presidente, a Santiago Núñez y a todo el plantel profesional".

Estudiantes apelación TAS El mensaje de Estudiantes. La decisión de las autoridades del Pincha se produjo después de que el Tribunal de Disciplina de la AFA comunicara el 27 de noviembre una suspensión de seis meses a Verón por considerar que cometió una infracción al artículo 12 del Código Disciplinario. Además, la sanción establece que el 11 titular que protagonizó el pasillo deberá cumplir dos fechas de suspensión en el arranque del torneo Apertura 2026.

En tanto, también había recaído una sanción para el capitán Santiago Núñez para que no ejerza la capitanía por tres meses. También el Pincha recibió una multa de $120.000.000 (4.000 entradas de $30.000) “por conducta ofensiva y violación a los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio”.

