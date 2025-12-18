18 de diciembre de 2025 Inicio
Estudiantes apeló al TAS las sanciones de la AFA tras el pasillo de espaldas a Rosario Central

El Pincha comunicó que realizó una presentación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con el objetivo de anular el castigo económico al club y la suspensión a Juan Sebastián Verón como presidente de la institución.

Juan Sebastián Verón

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes.

En un correo enviado a sus socios, Estudiantes confirmó la presentación: "En relación con los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que en el día de hoy presentó la apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra la sanción económica impuesta a la institución y la suspensión aplicada a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón".

En tal sentido, el club expuso su postura: "Asimismo, el Club informa que oportunamente apeló la sanción aplicada a Santiago Núñez ante la instancia de apelación del Tribunal de Disciplina de AFA. La Comisión Directiva ratifica que continuará impulsando todas las acciones que correspondan en defensa de los intereses de la institución y de sus integrantes, y reafirma su respaldo absoluto a su presidente, a Santiago Núñez y a todo el plantel profesional".

Estudiantes apelación TAS
El mensaje de Estudiantes.

El mensaje de Estudiantes.

La decisión de las autoridades del Pincha se produjo después de que el Tribunal de Disciplina de la AFA comunicara el 27 de noviembre una suspensión de seis meses a Verón por considerar que cometió una infracción al artículo 12 del Código Disciplinario. Además, la sanción establece que el 11 titular que protagonizó el pasillo deberá cumplir dos fechas de suspensión en el arranque del torneo Apertura 2026.

En tanto, también había recaído una sanción para el capitán Santiago Núñez para que no ejerza la capitanía por tres meses. También el Pincha recibió una multa de $120.000.000 (4.000 entradas de $30.000) “por conducta ofensiva y violación a los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio”.

El pasillo de la discordia: Estudiantes le dio la espalda al campeón Rosario Central

Los futbolistas de Estudiantes de La Plata repudiaron la copa que le entregó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a Rosario Central por finalizar en la primera posición de la tabla anual en la temporada 2025 y realizaron el pasillo al Canalla de espaldas, en el marco del partido que llevaron adelante este domingo por los octavos de final del torneo Clausura.

El jugador Ángel Di María encabezó a los futbolistas de Rosario Central que ingresaron al campo de juego del estadio Gigante de Arroyito. En ese momento, los titulares de Estudiantes se dieron vuelta con las manos hacia atrás, en señal de rechazo del título del conjunto santafesino.

