Promediando la media hora de juego en la final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo, Estudiantes de La Plata y Palmeiras protagonizaron un momento de máxima tensión tras un áspero cruce entre dos futbolistas argentinos.
El delantero correntino José Manuel "Flaco" López fue a buscar al defensor pincharrata Marcos Rojo, le cometió una dura infracción y desató la inmediata reacción de los jugadores de ambos equipos.
La jugada ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, luego de varios forcejeos previos entre ambos protagonistas en cada pelota dividida. Tras la falta del atacante de Palmeiras sobre el zaguero de Estudiantes, futbolistas de los dos planteles saltaron a reclamar y se generó un tumulto en el campo de juego que obligó al árbitro venezolano Jesús Valenzuela a intervenir para calmar los ánimos y mostrarle la tarjeta amarilla al Flaco López.
Un duelo personal picante entre Marcos Rojo y el Flaco López en el Centenario
El episodio no fue aislado dentro de una primera mitad disputada con intensidad de final en Montevideo, donde los roces individuales marcaron el pulso del partido:
Desde los primeros veinte minutos del encuentro, Marcos Rojo y José Manuel López sostuvieron un duelo físico constante en cada disputa aérea y en las cercanías del área.
La infracción del delantero de Palmeiras a los 33 minutos elevó la temperatura en el Centenario, provocó empujones y discusiones entre los protagonistas y derivó en la amonestación por parte de Jesús Valenzuela.