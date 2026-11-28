Tensión en la final de la Copa Libertadores: el fuerte cruce entre el Flaco López y Marcos Rojo A los 33 minutos de la final entre Estudiantes y Palmeiras, el Flaco López bajó a Marcos Rojo, saltaron todos los jugadores y vio la amarilla. Por Agregar C5N en









Tensión en la final de la Copa Libertadores: el fuerte cruce entre el Flaco López y Marcos Rojo

Promediando la media hora de juego en la final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo, Estudiantes de La Plata y Palmeiras protagonizaron un momento de máxima tensión tras un áspero cruce entre dos futbolistas argentinos.

El delantero correntino José Manuel "Flaco" López fue a buscar al defensor pincharrata Marcos Rojo, le cometió una dura infracción y desató la inmediata reacción de los jugadores de ambos equipos.

La jugada ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, luego de varios forcejeos previos entre ambos protagonistas en cada pelota dividida. Tras la falta del atacante de Palmeiras sobre el zaguero de Estudiantes, futbolistas de los dos planteles saltaron a reclamar y se generó un tumulto en el campo de juego que obligó al árbitro venezolano Jesús Valenzuela a intervenir para calmar los ánimos y mostrarle la tarjeta amarilla al Flaco López.

Un duelo personal picante entre Marcos Rojo y el Flaco López en el Centenario El episodio no fue aislado dentro de una primera mitad disputada con intensidad de final en Montevideo, donde los roces individuales marcaron el pulso del partido:

Desde los primeros veinte minutos del encuentro, Marcos Rojo y José Manuel López sostuvieron un duelo físico constante en cada disputa aérea y en las cercanías del área.