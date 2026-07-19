Final del Mundial 2026: el polémico Speed abrió la ceremonia con su canción World Cup El streamer estadounidense fue una de las figuras que animaron la previa del partido entre Argentina y España en el estadio de Nueva Jersey. El rapero Post Malone, también hizo su presentación y se convirtió en tendencia en redes. Por Agregar C5N en









Speed es uno de los tantos artistas que cantaron en la previa del Mundial 2026

La previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España tuvo mucha música y shows. Uno de los más destacados fue la presentación del polémico streamer Speed. Pero, además estuvieron los artistas Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, entre otros.

El aura que desprende Speed no tiene sentido pic.twitter.com/cMGVWlLCWZ — . (@gxldeadam) July 19, 2026 El streamer estadounidense fue una de las figuras que se presentó con su canción Champions y no pasó desapercibido. Pero también estuvieron la italiana Laura Pausini, la estadounidense Nicole Scherzinger y el británico Robbie Williams.

EL TURNO DE POST MALONE



El cantante esta estadounidense también dice presente en la ceremonia previa de la final del #MundialEnDSPORTS.



#FIFAWorldCup pic.twitter.com/CwmvBN06GL — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026 Los artistas le pusieron color en la previa y Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretó una versión especial del himno nacional de Estados Unidos.

La ceremonia de apertura comenzó minutos antes del ingreso de los equipos al campo de juego y combinó música en vivo, un impactante despliegue de luces y efectos visuales. El espectáculo fue organizado por la FIFA como parte del cierre del Mundial 2026 y reunió a artistas de distintos géneros y nacionalidades.

Una vez finalizadas las presentaciones musicales, el estadio queda listo para el protocolo habitual de la definición: el ingreso de los futbolistas, la interpretación de los himnos nacionales.