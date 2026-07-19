19 de julio de 2026 Inicio
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Final del Mundial 2026: el polémico Speed abrió la ceremonia con su canción World Cup

El streamer estadounidense fue una de las figuras que animaron la previa del partido entre Argentina y España en el estadio de Nueva Jersey. El rapero Post Malone, también hizo su presentación y se convirtió en tendencia en redes.

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Speed es uno de los tantos artistas que cantaron en la previa del Mundial 2026

Speed es uno de los tantos artistas que cantaron en la previa del Mundial 2026

La previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España tuvo mucha música y shows. Uno de los más destacados fue la presentación del polémico streamer Speed. Pero, además estuvieron los artistas Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, entre otros.

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El streamer estadounidense fue una de las figuras que se presentó con su canción Champions y no pasó desapercibido. Pero también estuvieron la italiana Laura Pausini, la estadounidense Nicole Scherzinger y el británico Robbie Williams.

Los artistas le pusieron color en la previa y Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretó una versión especial del himno nacional de Estados Unidos.

La ceremonia de apertura comenzó minutos antes del ingreso de los equipos al campo de juego y combinó música en vivo, un impactante despliegue de luces y efectos visuales. El espectáculo fue organizado por la FIFA como parte del cierre del Mundial 2026 y reunió a artistas de distintos géneros y nacionalidades.

Una vez finalizadas las presentaciones musicales, el estadio queda listo para el protocolo habitual de la definición: el ingreso de los futbolistas, la interpretación de los himnos nacionales.

Mundial 2026: amplio operativo de seguridad en la embajada argentina en España por la final

La Embajada argentina en España se encuentra bajo un gran operativo de seguridad de las autoridades debido a la final del Mundial 2026, que se jugará este domingo desde las 16. Se trata de un despliegue preventivo por el riesgo de posibles incidentes protagonizados por los hinchas luego del partido.

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Según consignó Clarín, fuentes del Gobierno esperan que la jornada transcurra como "una fiesta", aunque las autoridades desplegaron un operativo ante la posibilidad de disturbios. En este marco el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, destacó la relación entre ambos países. "Qué día, qué domingo. Qué final más soñada: España y Argentina. Dos países hermanos, dos países donde tenemos muchísimas más cosas en común que diferencias", expresó en un video.

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