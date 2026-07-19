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Así es la cama y el vestidor que tiene Sarah Jessica Parker

La actriz estadounidense dejó ver algunos detalles de su antigua vivienda en Nueva York, donde predominaban los ambientes amplios, la decoración sobria y soluciones prácticas para mantener todo organizado.

La actriz de Sex and the City mostró algunos detalles del interior de su antigua vivienda en Nueva York.

La actriz de Sex and the City mostró algunos detalles del interior de su antigua vivienda en Nueva York.

  • El estilo elegido para uno de los rincones más privados de la casa.
  • La propuesta de diseño que combina orden, comodidad y funcionalidad.
  • Cómo la actriz incorporó una solución simple para guardar sus prendas.
  • Los detalles de la vivienda ubicada en el Greenwich Village.

La actriz de Sex and the City mostró algunos detalles del interior de su antigua vivienda en Nueva York: el dormitorio se destacaba por su estilo sereno y un vestidor abierto con una solución simple y funcional para organizar la ropa. Así es la cama y el vestidor que tiene Sarah Jessica Parker.

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La casa de Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick en el Greenwich Village de Nueva York permitió conocer algunos rincones privados de la pareja, entre ellos un dormitorio amplio con una estética tranquila y elegante. Aunque la actriz es reconocida por su vínculo con la moda y su icónico personaje Carrie Bradshaw, el espacio destinado a guardar sus prendas llamó especialmente la atención por una característica particular: lejos de los grandes armarios cerrados, apostó por un diseño abierto y práctico.

El ambiente combinaba una decoración sobria con detalles pensados para generar una sensación de calma, convirtiendo la habitación en un lugar cómodo y alejado de los excesos.

Cómo son la cama y el vestidor de Sarah Jessica Parker

El dormitorio de Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick se destacaba por transmitir una sensación de calma y amplitud. La cama ocupaba un lugar protagonista dentro del ambiente, acompañada por una decoración sobria que priorizaba la comodidad y la armonía visual.

El diseño del dormitorio seguía una estética relajada, con una distribución despejada y elementos elegidos para crear un clima acogedor. Lejos de los ambientes recargados, la habitación apostaba por la simplicidad y por una atmósfera pensada para el descanso.

Uno de los rincones que más llamó la atención fue el vestidor de Sarah Jessica Parker. A diferencia de los guardarropas tradicionales con puertas, estaba compuesto por estanterías blancas y barras a la vista, aprovechando cada espacio disponible. La distribución permitía organizar prendas y accesorios de manera práctica, además de utilizar las alturas para sumar capacidad de almacenamiento. La ausencia de puertas generaba una sensación más amplia y facilitaba visualizar las diferentes opciones al momento de elegir la ropa.

La propuesta demuestra que no siempre es necesario contar con un gran mobiliario para lograr un vestidor funcional. Con elementos simples y una buena planificación, es posible crear un rincón ordenado y adaptado a las necesidades diarias. Más allá de su fama como referente de estilo, la actriz eligió para su hogar una solución que prioriza la practicidad. El vestidor abierto refleja una forma de organización que permite tener las prendas al alcance y aprovechar mejor los metros disponibles.

La vivienda del Greenwich Village dejó ver una faceta más íntima de Jessica Parker: un lugar donde la elegancia no depende del lujo excesivo, sino de la combinación entre diseño, comodidad y detalles personales.

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