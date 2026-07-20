Mundial 2026: la AFA aclaró que no todos los jugadores de la Selección argentina vendrán al país tras la final

Así lo confirmó la AFA a través de un comunicado publicado horas después de la final. Explicaron que algunos de los futbolistas viajarán directamente a Europa para tomarse un descanso o sumarse a sus clubes, aunque no confirmaron de quiénes se trata. Lionel Scaloni y su cuerpo técnico sí regresarán.

La derrota en la final del Mundial ante España caló hondo. La realización de que este podría haber sido, al menos en términos oficiales, el último partido de Lionel Messi y Lionel Scaloni es un golpe duro de recibir, pero los hinchas esperan en Argentina para recibir a un equipo que ganó todo y que hizo feliz al pueblo durante ya varios años. Sin embargo, la AFA aclaró que no todos los jugadores pasarán por Ezeiza.

" Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descans o. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17", aclararon desde la Asociación del Fútbol Argentino.

En el comunicado, publicado horas después de la caída en Nueva Jersey, no se aclaró quiénes son los que vendrán al país, aunque es fácil inferir que al menos Leandro Paredes y Gonzalo Montiel, los únicos dos convocados del fútbol local, estarán en el vuelo de regreso a casa . A ellos también podría sumarse Nicolás Otamendi, flamente refuerzo de River. Y aunque no está confirmado, se especula con que tanto Lionel Messi como Rodrigo De Paul se quedarán en EEUU para sumarse a Inter Miami.

La delegación emprenderá el vuelo hacia Buenos Aires y tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 18:30, donde ya hay un amplio operativo de seguridad . Según trascendió, los jugadores serán recibidos con un “¡¡gracias!!” de 150 metros pintado sobre el pasto de la pista de aterrizaje. Además, se especula que miles de hinchas coparán las inmediaciones para recibir a la delegación.

La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.

El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado.

Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17.

Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán.

Qué dijo Milei sobre un posible feriado para celebrar a la Selección argentina

Con el regreso escalonado de la delegación, este lunes no habrá una caravana ni un recibimiento masivo en Ezeiza. Sin embargo, todavía no está definido cómo ni dónde se realizará la celebración con los hinchas para reconocer a un plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y volvió a disputar una final del mundo.

El presidente Javier Milei anunció el domingo que el Gobierno decretará un feriado nacional el día que los jugadores y el cuerpo técnico elijan para ese encuentro con la gente. Aunque la AFA aún no confirmó la fecha, se estima que los festejos podrían realizarse este martes, una vez que la mayor parte de la delegación se encuentre en el país.