Este fue el papel que le cambió la vida por completo a Jeff Goldblum en su alimentación A sus 73 años, el actor contó cómo una experiencia profesional terminó influyendo en una decisión personal que mantiene hasta la actualidad. Agregar C5N en









Este fue el cambio que tuvo Jeff Doldblum en su alimentación. Pittsburgh Magazine

El intérprete repasó cómo su participación en la saga de Wicked influyó en una decisión personal.

La temática de la película sobre el vínculo entre humanos y animales marcó un antes y un después en sus hábitos.

Una serie de conversaciones durante el rodaje lo llevaron a replantearse su alimentación.

Su caso se suma a una tendencia que atraviesa a varias figuras de Hollywood vinculada al bienestar animal. Con más de cinco décadas de trayectoria en el cine y la televisión, Jeff Goldblum formó parte de producciones emblemáticas como Jurassic Park, El Día de la Independencia y, recientemente, Wicked y Wicked: For Good. Tras su participación en el exitoso musical, el actor de 73 años contó que decidió modificar su alimentación, un cambio de hábitos que incorporó a partir de esa experiencia y que mantiene hasta la actualidad.

Esa transformación no surgió de manera casual, sino que estuvo directamente vinculada con su paso por Wicked: For Good. La historia, que pone el foco en la defensa de los derechos de los animales y la relación entre los humanos y otras especies, lo llevó a reflexionar sobre algunos de sus hábitos cotidianos, una experiencia que terminó influyendo en una decisión personal.

Tras grabar Wicked, el actor cambió su alimentación. Getty Images Jeff Goldblum explicó que el director Jon M. Chu tuvo un papel clave en esta decisión. Según contó en una entrevista con el diario británico The Guardian, las conversaciones que mantuvieron durante el rodaje sobre el trato hacia los animales lo llevaron a reflexionar sobre sus hábitos.

Cuál fue el papel que le cambió la vida a Jeff Goldblum Después de finalizar las grabaciones de Wicked: For Good, Jeff Goldblum tomó una decisión que transformó su rutina. El actor de 73 años reveló que dejó de consumir carne y aves tras vivir de cerca la historia que plantea la película, ya que esa experiencia lo llevó a revisar su mirada sobre el bienestar animal y a adoptar una alimentación acorde con esa reflexión.

“Me cambió por completo. Después de hacer esta película, hablamos sobre la crueldad animal y dejé de comer carne y aves”, aseguró Jeff Goldblum durante la entrevista con el medio británico. A partir de entonces, el actor adoptó una dieta pescetariana, un régimen alimenticio que elimina el consumo de carne vacuna, de cerdo y de ave, pero que permite comer pescado y mariscos, además de alimentos de origen vegetal.