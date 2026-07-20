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20 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: trascendió el video de cómo empezó la pelea de Paredes con los jugadores españoles tras la final

Las imágenes que se volvieron virales se ve el origen del cruce con Gavi y Eric García, en el que estuvo involucrado Nahuel Molina. También hubo otra pelea entre Roberto Ayala y Dani Olmo.

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Leandro Paredes fue expulsado por la pelea con los jugadores españoles.

Leandro Paredes fue expulsado por la pelea con los jugadores españoles.

Apenas terminó el partido en el que España se consagró campeón en el Mundial 2026, se produjo una pelea en la mitad de la cancha que tuvo como protagonista a Leandro Paredes contra dos jugadores españoles, Gavi y Eric García. Ahora, trascendió videos del cómo comenzó el altercado.

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El centro de la escena se centró en el jugador de Boca quien quedó expuesto por la agresión física a los mediocampistas de La Roja. Sin embargo, en las imágenes que se viralizaron ahora muestra que la gesta comenzó con un encontronazo entre Nahuel Molina y Rodrigo, metros más atrás.

En la misma se observa cómo el capitán español corre hasta el centro del campo de juego como reclamándoles algo al lateral del Atlético de Madrid, quien lo empieza a empujar con el pecho y el recientemente campeón lo empuja. En ese instante llegan más jugadores europeos para empujar al argentino y en el retroceso Gavi golpea con el codo a Paredes en la espalda, quien termina reaccionando agarrándola del cuello y queriendo lastimarlo con golpes de puño.

Rápidamente en escena intentan llegar Thiago Almada, el propio Lionel Scaloni y parte del cuerpo técnico para separar y evitar que todo vaya a mayores.

Los otros cruces que hubo en el campo de juego tras la final del Mundial 2026

Más allá que el centro de escena de la pelea quedó en Leandro Paredes contra Gavi y Eric García, en el choque también se dio un cruce entre Nicolás Otamendi y Rodri Hernández.

El defensor argentino le negó el saludo y le recriminó sus quejas en la previa del encuentro final señalándole que había estado “llorando toda la semana”.

También en otras imágenes se observó un fuerte cruce entre Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, con Dani Olmo, quien reclamaba por lo sucedido durante la celebración española.

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