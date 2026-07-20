20 de julio de 2026 Inicio
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Tragedia en España: un nene de 13 años murió durante los festejos por la consagración en el Mundial 2026

El hecho ocurrió en la fuente del Árbol Gordo, junto a otros jóvenes que festejaban el triunfo del combinado español, y parte de la estructura se derrumbó.

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El adolescente de 13 años estaba festejando dentro de la fuente y se derrumbó.

El adolescente de 13 años estaba festejando dentro de la fuente y se derrumbó.

Un adolescente de 13 años murió durante los festejos de la consagración de la Selección española luego que se derrumbara una fuente en Ciudad Rodrigo, en Salamanca.

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La víctima estaba dentro de la estructura conocida como fuente del Árbol Gordo junto a otras personas que se habían reunido para celebrar la segunda Copa del Mundo. Según se detalló, el chico, identificado como Adrián Ibarra, estaba en el interior de la misma cuando se produjo el colapso de la parte superior, donde había varias personas subidas.

Por lo tanto, las piedras golpearon al adolescente, quien quedó atrapado en el lugar, resultando gravemente herido antes de ser trasladado al centro de salud de la localidad, donde finalmente falleció.

Además, por el caso dos personas resultaron heridos al caer parte de la estructura de la fuente, habitual punto de festejo en la localidad mirobrigense.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (PP) expresó su dolor y envió las condolencias a la familia de la víctima fatal en un comunicado difundido en redes en el que ha subrayado que “toda la ciudad de Ciudad Rodrigo siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos”.

“Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense”, lamentaron las autoridades Municipal, que también expresó su deseo de una “pronta recuperación” de las demás personas afectadas por el suceso.

Frente a ello, indicaron que “en señal de duelo por la pérdida, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta entre los días 20 a 22 de julio, inclusive ambos días”.

El dolor del club al que iba el adolescente de 13 años por la muerte

Luego que se conociera la triste noticia de la muerte del adolescente de 13 años durante los festejos por el Mundial 2026, el Club Ciudad Rodrigo C.F, al cual asistía el niño emitieron un comunicado.

No nos lo podemos creer todavía. Anoche vivimos el peor momento que se puede vivir durante la celebración del Mundial que ha conseguido España. Nuestro canterano de tan solo 13 años, Adrián Ibarra, ha fallecido en el accidente de la fuente”, indicaron.

En esa línea, aseguraron que “todo el pueblo y el club estamos consternados por la noticia que hemos recibido en un día muy duro y muy negro en nuestra historia”. “Nos faltan las palabras en días tan difíciles como los que la vida nos pone en el camino. Descanse en paz, Adrián”, concluyeron.

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