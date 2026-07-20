20 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

ARCA volvió a extender el plazo para la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias: hasta cuándo y cómo presentarla

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó la fecha límite para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al tributo de personas humanas y sucesiones indivisas.

Por
ARCA otorgó un nuevo plazo especial para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias.

ARCA otorgó un nuevo plazo especial para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) otorgó un nuevo plazo especial para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias de personas humanas y sucesiones indivisas.

La web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). 
Te puede interesar:

ARCA volvió a prorrogar el plazo para presentar las declaraciones juradas de Ganancias

La medida se implementó a través de la Resolución General 5876/2026 del organismo, firmada por su director ejecutivo, Andrés Vázquez.

ARCA otorgó un nuevo plazo especial para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias.

La medida modificó el artículo 1° de la Resolución General N° 5.851, que había extendido hasta el 27 de julio el vencimiento para la presentación de la declaración jurada y el pago del saldo del impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025. Con la nueva norma, el plazo para presentar la declaración jurada se extiende ahora hasta el 27 de agosto de 2026, aunque el vencimiento para el pago del saldo resultante se mantiene sin cambios, el 27 de julio de 2026.

La resolución alcanza a los contribuyentes comprendidos en la Resolución General N° 5.692, ya sea que se trate de responsables del régimen general o de quienes están adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Además, ratificó que las obligaciones vinculadas al impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2025 podrán cumplirse hasta el 27 de julio inclusive.

El organismo también dispuso una prórroga para el ingreso del primer anticipo del impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026, cuyo vencimiento original estaba previsto para agosto. Según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del contribuyente, el nuevo cronograma establece el 14 de septiembre de 2026 para quienes tengan CUIT terminada en 0, 1, 2 y 3; el 15 de septiembre para terminaciones 4, 5 y 6; y el 16 de septiembre para terminaciones 7, 8 y 9.

En los considerandos, ARCA explicó que "razones de administración tributaria tornan aconsejable otorgar un plazo adicional" a los contribuyentes para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El organismo agregó que, dado que el importe de los anticipos se calcula sobre la base del impuesto determinado en el período fiscal inmediato anterior, resultaba necesario extender también el plazo para el ingreso del primer anticipo 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial se sigue moviendo en torno a los $1.500.

El dólar rebota y arranca la semana en $1.500

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, Progresar, este lunes 20 de julio

¿Cuáles son escalas deben tener en cuenta los monotributistas que reciben SUAF?

Qué escalas deben tener en cuenta los monotributistas que reciben SUAF de ANSES

El dólar oficial sufrió algunos movimientos durante la semana.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de julio

¿Cuánto rinde un plazo fijo en julio de 2026?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.250.000 pesos a 30 días en julio 2026

Este es el monto que paga el Programa de Acompañamiento Social de ANSES.

Cuánto se paga por el Programa de Acompañamiento Social de ANSES en julio 2026

Rating Cero

Se estrenó el trailer de Avengers: Doomsday con el regreso de uno de los personajes más icónicos de la saga de Marvel
play

Se estrenó el trailer de Avengers: Doomsday con el regreso de uno de los personajes más icónicos de la saga de Marvel

La Selección argentina perdió por 1 a 0 la final del Mundial 2026 ante España en tiempo extra.

Los tiernos mensajes de las parejas de los jugadores de la Selección tras la derrota en la final

La farándula expresó su alegría y emoción por la Selección.

Los mensajes de los famosos a la Selección tras la caída en la final del Mundial 2026

Wanda Nara acusó un robo en su casa de Milán.

El drama de Wanda Nara en medio de la final del Mundial 2026: entraron a robar a su casa y estaban sus hijos

¿Qué fue de la vida de Freddie Prinze Jr., el actor que fue furor en los 90?

Que fue de la vida de Freddie Prinze Jr, el actor que fue furor en los 90

Las imágenes que compartieron la Scaloneta o sus seres queridos en redes sociales.

Cábalas, cumpleaños y demoras: cómo vivieron la previa a la final las parejas de la Scaloneta

últimas noticias

play
Se estrenó el trailer de Avengers: Doomsday con el regreso de uno de los personajes más icónicos de la saga de Marvel

Se estrenó el trailer de Avengers: Doomsday con el regreso de uno de los personajes más icónicos de la saga de Marvel

Hace 9 minutos
La Selección argentina perdió por 1 a 0 la final del Mundial 2026 ante España en tiempo extra.

Los tiernos mensajes de las parejas de los jugadores de la Selección tras la derrota en la final

Hace 22 minutos
Ranking FIFA: en qué lugar quedó Selección argentina tras la derrota contra España

Ranking FIFA: en qué lugar quedó la Selección argentina tras la derrota contra España

Hace 1 hora
play

Megaoperativo de seguridad en Ezeiza por el regreso de la Selección

Hace 1 hora
Reino Unido: Andy Burnham asumió como primer ministro tras la renuncia de Keir Starmer

Reino Unido: Andy Burnham asumió como primer ministro tras la renuncia de Keir Starmer

Hace 2 horas