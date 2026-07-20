ARCA volvió a extender el plazo para la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias: hasta cuándo y cómo presentarla La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó la fecha límite para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al tributo de personas humanas y sucesiones indivisas. Por Agregar C5N en









ARCA otorgó un nuevo plazo especial para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) otorgó un nuevo plazo especial para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias de personas humanas y sucesiones indivisas.

La medida se implementó a través de la Resolución General 5876/2026 del organismo, firmada por su director ejecutivo, Andrés Vázquez.

ARCA otorgó un nuevo plazo especial para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias. La medida modificó el artículo 1° de la Resolución General N° 5.851, que había extendido hasta el 27 de julio el vencimiento para la presentación de la declaración jurada y el pago del saldo del impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025. Con la nueva norma, el plazo para presentar la declaración jurada se extiende ahora hasta el 27 de agosto de 2026, aunque el vencimiento para el pago del saldo resultante se mantiene sin cambios, el 27 de julio de 2026.

La resolución alcanza a los contribuyentes comprendidos en la Resolución General N° 5.692, ya sea que se trate de responsables del régimen general o de quienes están adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Además, ratificó que las obligaciones vinculadas al impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2025 podrán cumplirse hasta el 27 de julio inclusive.

NUEVA PRÓRROGA PARA GANANCIAS



Se extiende el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas 2025 del Impuesto a las Ganancias Personas Humanas.



La nueva fecha límite será el 27 de agosto de 2026.



El ingreso del saldo de la obligación (Pago) se mantiene… pic.twitter.com/ef1R3OEwks — ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (@ARCA_informa) July 17, 2026 El organismo también dispuso una prórroga para el ingreso del primer anticipo del impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026, cuyo vencimiento original estaba previsto para agosto. Según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del contribuyente, el nuevo cronograma establece el 14 de septiembre de 2026 para quienes tengan CUIT terminada en 0, 1, 2 y 3; el 15 de septiembre para terminaciones 4, 5 y 6; y el 16 de septiembre para terminaciones 7, 8 y 9.