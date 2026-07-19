"La despedida de Messi", qué dijeron los medios internacionales tras la final del Mundial 2026

Desde "reyes de todos los tiempos" y "España dominante" hasta "Messi pierde la final" y "emocionante final", los sitios web de noticias se hicieron eco del resultado del desenlace de la Copa del Mundo.

Lionel Messi y Lamine Yamal en la final del Mundial 2026.

El gol de Ferrán Torres a los 106 minutos consagró como campeona del mundo a España este domingo y los medios de todo el mundo contaron la victoria con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi , en mente. España sumó su segunda estrella y los medios deportivos españoles no escatimaron festejos .

El afectuoso saludo de Messi y Lamine Yamal tras la final del Mundial 2026

El resto de los medios del mundo también hizo énfasis en que Argentina y España necesitaron el alargue para definir un ganador y en que la Albiceleste perdió un jugador con la expulsión de Enzo Fernández por ser amonestado con dos tarjetas amarillas.

The Guardian, en Inglaterra, tituló: "Una España dominante gana el Mundial y Torres destrona a una Argentina con diez hombres en la prórroga". El portal inglés señaló que " fue el triunfo de una idea " y apuntó contra la Selección: " Argentina quedó condenada por su falta de ambición ".

El GeGlobo de Brasil destacó el "dominio de la Roja" y describió como " golazo espectacular " el único tanto que marcó España. Además, el medio del país vecino criticó a la Selección argentina, la llamó "inceficaz" y recordó que es el cuarto subcampeonato que gana Argentina.

La cobertura de The Guardian (Inglaterra) de la final del Mundial 2026.

"España domina, vence Argentina y gana su segundo título de la Copa del Mundo", tituló Lance!, otro medio brasileño, y elogió al "salvador" Emiliano "Dibu" Martínez. Aunque en una nota aparte, lanzó un título más fuerte: " España aplasta a Argentina en la despedida de Messi ".

La cobertura de GeGlobo (Brasil) de la final del Mundial 2026.

La cobertura de Lance! (Brasil) de la final del Mundial 2026.

El portal francés L’Equipe le adjudicó el título de "Los nuevos reyes" a la Roja y tituló: "España conquista su segundo título mundial en una emocionante final contra Argentina". En el análisis, el medio argumentó: "España dominó en gran medida un partido decepcionante y desorganizado, durante el cual, sin embargo, logró imponer su ritmo, sus intenciones y su fútbol de posesión, sin ceder ni abandonar jamás su estilo".

La cobertura de L'Equipe (Francia) de la final del Mundial 2026.

Corriere dello Sport en Italia destacó que “La Furias Rojas son campeonas del Mundo” y nombró a la Pulga en el título: "la Argentina de Messi pierde en la final". Mientras que el medio portugués Récord tituló "España domina a la Argentina y gana el Mundial 2026 en la prórroga" y señaló: "Ferrán Torres marcó el gol decisivo en una final marcada por la expulsión de Enzo Fernández".

La cobertura de Corriere dello sport (Italia) de la final del Mundial 2026.

Qué dijeron los medios deportivos de España

"¡Los reyes de todos los tiempos!", tituló Marca en España, describió el partido como una "exhibición" de su Selección y consideró que ir a penales hubiera sido "el empate más injusto de los siglos de los siglos".

La cobertura de Marca (España) de la final del Mundial 2026.

Mientras que As comparó el triunfo con la conquista de la primera estrella, cuando también ganaron por un gol de Andrés Iniesta a Países Bajos en el alargue.

"Como la primera vez", definió el medio español y describió: "España conquistó su segundo Mundial tras imponerse a Argentina en una final que tuvo un solo dueño".

La cobertura de As (España) de la final del Mundial 2026.

"¡España gana su segunda estrella con un mordisco del Tiburón!", celebró Sport en España en referencia a Ferrán Torres y aseguró que la Roja fue "muy superior" a la Albiceleste.