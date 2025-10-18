18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Fin de ciclo: Newell's echó a Cristian Fabbiani tras la derrota ante Argentinos

El Ogro dirigió 27 partidos en los que obtuvo ocho victorias, diez empates y nueve derrotas. En este torneo ganó solo dos encuentros y pese a que había asegurado que no iba a renunciar, la derrota en La Paternal sentenció su salida.

Por
Fabbiani no es más el DT de Newells.

Fabbiani no es más el DT de Newell's.

Newell's

Newell's decidió echar a Cristian Fabbiani tras la dura derrota ante Argentinos Juniors por 3-1 en La Paternal. Si bien el DT había dejado en claro que no iba a alejarse de su cargo en la conferencia de prensa post partido, la dirigencia entendió que la situación no daba para más.

Gallardo tendrá el regreso de cinco jugadores claves.
Te puede interesar:

River quiere cortar la mala racha en Córdoba: visita a Talleres

El "Ogro" llegó a Newell's justo después de haber perdido el primer clásico ante Central por 2-1 en febrero de este año. Con un andar desparejo, poco más de ocho meses en el cargo los números son contundentes y reflejan una delicadísima situación futbolística: dirigió 27 partidos en los que rescató ocho victorias, diez empates y nueve derrotas.

Asimismo ganó solo dos partidos en lo que va del semestre y se ubica en la 14° posición de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Además, se coloca 24° en la tabla anual y está inmerso en la lucha por la permanencia: le lleva siete puntos a San Martín de San Juan, que marcha último, y seis a Aldosivi, penúltimo.

Más allá de los resultados en el Torneo Clausura, se suman la derrota en el clásico ante Central, haber quedado lejos de los playoffs y también haber sido eliminado de la Copa Argentina.

argentinos vs newells

En conferencia de prensa después de la caída ante el Bicho, primero analizó lo hecho en cancha y se mostró "caliente por la situación". Luego evaluó: "Nos hicieron tres goles de escuelita de fútbol. En estos 15 días hay que trabajar la cabeza. Nos hacemos los goles nosotros, es difícil".

"Cuando perdés, es imposible agarrar algo positivo", lamentó Fabbiani. Pero enseguida remarcó: "A seguir trabajando. Tenemos 15 días para trabajar. Hay que meter los huevos y el corazón y tratar de mejorar en los errores individuales".

Los periodistas presentes no tiraron la pelota hacia afuera y le preguntaron puntualmente sobre su continuidad. Y Fabbiani respondió con vehemencia: "Yo no me voy. No me voy a ir porque yo, cuando llegué, sabía adonde me metía. Quedan tres finales". En dos meses habrá elecciones en el club y todo indica que los dirigentes le soltaron la mano...

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Úbeda, al frente del equipo para enfrentar a Belgrano.

Tras la muerte de Russo, Boca vuelve a jugar: recibe a Belgrano en la Bombonera

Boca jugará el partido pendiente con Barracas Central.

Es oficial: el partido pendiente entre Boca y Barracas Central ya tiene día y horario

Diego Milito, el presidente de Racing, junto con los directivos de Nike.

Bombazo en Racing: cambia de marca de camiseta tras casi una década

Los hinchas de River aplaudieron a Miguel Ángel Russo.

Video: aplausos de los hinchas de River a Miguel Ángel Russo en el minuto de silencio

River perdió con Sarmiento en el Monumental.
play

Otro golpe para River en el Clausura: perdió 1-0 con Sarmiento y no pudo acercarse a la punta de su zona

River recibirá este domingo desde las 19:15 al Sarmiento de Lucas Pratto

River quiere volver al triunfo en el torneo ante Sarmiento de Junín

Rating Cero

De qué se trata esta original entrega de Netflix.
play

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen.
play

De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix

La hija oscura y Mi abuela, dos películas imperdibles disponibles en Netflix para el Día de la Madre.
play

Dos películas de Netflix para ver el Día de la Madre: imperdibles

Ambos fueron grabados por una turista fan en California

Katy Perry y Justin Trudeau están cada vez más cerca y serían pareja: cuál fue la confirmación

Llegan a Netflix Series y Películas que te dejarán sorprendido por la crudeza de sus relatos
play

Esta docuserie del famoso director de terror James Wan llegó a Netflix y es ideal para Halloween: cuál es

La nueva serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar causa furor en Netflix.
play

Cuál es la serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar y causa furor en Netflix

últimas noticias

play
De qué se trata esta original entrega de Netflix.

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

Hace 36 minutos
play
Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen.

De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix

Hace 37 minutos
Además, los expertos recomiendan adoptar ciertos hábitos para mejorar la eficiencia y preservar la batería.

Así es el truco desconocido para cargar la batería del celular en tiempo récord

Hace 38 minutos
Qué cambios clave tienen las multas de tránsito en CABA a partir de octubre 2025

Qué cambios clave tienen las multas de tránsito en CABA a partir de octubre 2025

Hace 39 minutos
Los rayos pueden dañar los artefactos eléctricos.

El electrodoméstico que sí o sí tenés que desenchufar durante una tormenta eléctrica

Hace 39 minutos