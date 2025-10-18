Fin de ciclo: Newell's echó a Cristian Fabbiani tras la derrota ante Argentinos

El Ogro dirigió 27 partidos en los que obtuvo ocho victorias, diez empates y nueve derrotas. En este torneo ganó solo dos encuentros y pese a que había asegurado que no iba a renunciar, la derrota en La Paternal sentenció su salida.

Newell's decidió echar a Cristian Fabbiani tras la dura derrota ante Argentinos Juniors por 3-1 en La Paternal. Si bien el DT había dejado en claro que no iba a alejarse de su cargo en la conferencia de prensa post partido, la dirigencia entendió que la situación no daba para más.

El "Ogro" llegó a Newell's justo después de haber perdido el primer clásico ante Central por 2-1 en febrero de este año. Con un andar desparejo, poco más de ocho meses en el cargo los números son contundentes y reflejan una delicadísima situación futbolística: dirigió 27 partidos en los que rescató ocho victorias, diez empates y nueve derrotas.

Asimismo ganó solo dos partidos en lo que va del semestre y se ubica en la 14° posición de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Además, se coloca 24° en la tabla anual y está inmerso en la lucha por la permanencia: le lleva siete puntos a San Martín de San Juan, que marcha último, y seis a Aldosivi, penúltimo.

Más allá de los resultados en el Torneo Clausura, se suman la derrota en el clásico ante Central, haber quedado lejos de los playoffs y también haber sido eliminado de la Copa Argentina.

En conferencia de prensa después de la caída ante el Bicho, primero analizó lo hecho en cancha y se mostró "caliente por la situación". Luego evaluó: "Nos hicieron tres goles de escuelita de fútbol. En estos 15 días hay que trabajar la cabeza. Nos hacemos los goles nosotros, es difícil".

"Cuando perdés, es imposible agarrar algo positivo", lamentó Fabbiani. Pero enseguida remarcó: "A seguir trabajando. Tenemos 15 días para trabajar. Hay que meter los huevos y el corazón y tratar de mejorar en los errores individuales".

Los periodistas presentes no tiraron la pelota hacia afuera y le preguntaron puntualmente sobre su continuidad. Y Fabbiani respondió con vehemencia: "Yo no me voy. No me voy a ir porque yo, cuando llegué, sabía adonde me metía. Quedan tres finales". En dos meses habrá elecciones en el club y todo indica que los dirigentes le soltaron la mano...