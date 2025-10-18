18 de octubre de 2025 Inicio
Talleres vs. River, por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Millonario busca revertir su presente futbolístico en su visita a La T, que busca escaparse de la zona baja de la tabla anual. Marcelo Gallardo podrá contar con el regreso de cinco futbolistas clave.

Gallardo tendrá el regreso de cinco jugadores claves.

En medio de un presente futbolístico complicado, River visita a Talleres en el Mario Alberto Kempes en el marco de la fecha 13 del torneo Clausura. El Millonario necesita una victoria para sumar en la tabla anual, mientras que la T quiere ingresar en zona de clasificación actual.

River enfrentará a Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina.
El equipo de Marcelo Gallardo viene de caer 1 a 0 ante Sarmiento de local y acumula cuatro derrotas consecutivas en el campeonato local. Está quinto en la zona B, pero en el tercero de la tabla anual que lo clasifica a las copas. De quedar en ese puesto, clasificaría a la Fase 2 de la Libertadores 2026, la instancia donde Boca fue eliminado a principios de este año.

River

Pero para poder buscar los tres puntos, el DT celebra el regreso de Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Portillo, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero. Mientras que, Marcos Acuña no llega por una molestia en la rodilla izquierda.

Por su parte, la T viene de vencer agónicamente a Gimnasia en el Bosque, lo que lo alejó de la zona de descenso, pero sí busca posicionarse en lo más alto de la tabla del torneo para poder clasificar a la siguiente fase. Ganar contra River, les haría quedar alto.

El equipo de Córdoba tiene 14 unidades y se encuentran en el lugar N°11, por lo que están a solo un punto de meterse en la clasificación a octavos de final, pero deben mantener los resultados.

Carlos Tévez

Talleres vs. River: hora y TV

  • Hora: 20.30.
  • TV: TNT Sports.
  • Árbitro: Ariel Penel.
  • Estadio: Mario Alberto Kempes.

Talleres vs. River: formaciones

  • Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
