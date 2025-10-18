Talleres vs. River, por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

En medio de un presente futbolístico complicado, River visita a Talleres en el Mario Alberto Kempes en el marco de la fecha 13 del torneo Clausura. El Millonario necesita una victoria para sumar en la tabla anual, mientras que la T quiere ingresar en zona de clasificación actual.
El equipo de Marcelo Gallardo viene de caer 1 a 0 ante Sarmiento de local y acumula cuatro derrotas consecutivas en el campeonato local. Está quinto en la zona B, pero en el tercero de la tabla anual que lo clasifica a las copas. De quedar en ese puesto, clasificaría a la Fase 2 de la Libertadores 2026, la instancia donde Boca fue eliminado a principios de este año.
Pero para poder buscar los tres puntos, el DT celebra el regreso de Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Portillo, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero. Mientras que, Marcos Acuña no llega por una molestia en la rodilla izquierda.
Por su parte, la T viene de vencer agónicamente a Gimnasia en el Bosque, lo que lo alejó de la zona de descenso, pero sí busca posicionarse en lo más alto de la tabla del torneo para poder clasificar a la siguiente fase. Ganar contra River, les haría quedar alto.
El equipo de Córdoba tiene 14 unidades y se encuentran en el lugar N°11, por lo que están a solo un punto de meterse en la clasificación a octavos de final, pero deben mantener los resultados.
Talleres vs. River: hora y TV
- Hora: 20.30.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Ariel Penel.
- Estadio: Mario Alberto Kempes.
Talleres vs. River: formaciones
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.