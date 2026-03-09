Filtraron el modelo de la nueva camiseta de River para la temporada 2026 La marca que viste al conjunto Millonario ya tendría el modelo nuevo de la titular y suplente que lucirá el equipo de Eduardo “Chacho” Coudet durante todo el año en las competencias que afrontará, como las ligas locales, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Por + Seguir en







River tendrá como titular la blanca con la banda roja, y la suplente sería a rayas rojas y blancas con líneas finas negras

En el inicio de la temporada, en el mundo River se filtró cuál podría ser el modelo de la nueva indumentaria que el conjunto Millonario utilizará a lo largo de toda la temporada 2026/27.

Si bien la marca que viste al conjunto de Núñez lanzó hace poco el modelo de la tercera alternativa, ahora trascendió cómo serían las camisetas titulares y suplentes que los jugadores lucirán en los torneos locales, Copa Sudamericana y Copa Argentina.

La casaca titular sería la tradicional blanca con la banda roja, aunque diferenciándola de las anteriores con nuevos detalles: la banda tendría un borde negro. Además, los puños serían negros y rojos y contará con las tres tiras de la manga; serán más anchas, de color negro. Por otro lado, el cuello será negro, con bordes rojos que se asimilan a la indumentaria de los años 2000, aunque sin el estilo polo, sino que sería redondo.

Por su parte, la suplente es la conocida como “tricolor” a rayas horizontales blancas y rojas, pero con un borde negro separando ambos colores. El cuello sería de estilo redondo blanco y también contará con las tres tiras que pesarán sobre el hombro, de color blanco, más anchas que últimamente.

Camiseta Nueva River 2026 Chacho Coudet, nuevo DT de River: cuándo será su primer partido El entrenador Eduardo "Chacho" Coudet será el nuevo director técnico de River, en reemplazo de Marcelo Gallardo, quien renunció al cargo debido a los malos resultados del equipo.

En este marco, se espera que el debut del Chacho sea contra Huracán en Parque Patricios el 12 de marzo por la décima fecha del torneo Apertura 2026, debido a que la novena jornada prevista inicialmente para este fin de semana, en la que el Millonario recibirá a Atlético Tucumán en el Monumental, fue postergada para mayo debido a un paro del fútbol argentino.