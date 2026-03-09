9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Filtraron el modelo de la nueva camiseta de River para la temporada 2026

La marca que viste al conjunto Millonario ya tendría el modelo nuevo de la titular y suplente que lucirá el equipo de Eduardo “Chacho” Coudet durante todo el año en las competencias que afrontará, como las ligas locales, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Por
River tendrá como titular la blanca con la banda roja

River tendrá como titular la blanca con la banda roja, y la suplente sería a rayas rojas y blancas con líneas finas negras

En el inicio de la temporada, en el mundo River se filtró cuál podría ser el modelo de la nueva indumentaria que el conjunto Millonario utilizará a lo largo de toda la temporada 2026/27.

Claudio Tapia opinó sobre la salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA: Cuando asumimos, no estaba
Te puede interesar:

Tapia, sobre la salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA: "Cuando asumimos no estaba"

Si bien la marca que viste al conjunto de Núñez lanzó hace poco el modelo de la tercera alternativa, ahora trascendió cómo serían las camisetas titulares y suplentes que los jugadores lucirán en los torneos locales, Copa Sudamericana y Copa Argentina.

La casaca titular sería la tradicional blanca con la banda roja, aunque diferenciándola de las anteriores con nuevos detalles: la banda tendría un borde negro. Además, los puños serían negros y rojos y contará con las tres tiras de la manga; serán más anchas, de color negro. Por otro lado, el cuello será negro, con bordes rojos que se asimilan a la indumentaria de los años 2000, aunque sin el estilo polo, sino que sería redondo.

Por su parte, la suplente es la conocida como “tricolor” a rayas horizontales blancas y rojas, pero con un borde negro separando ambos colores. El cuello sería de estilo redondo blanco y también contará con las tres tiras que pesarán sobre el hombro, de color blanco, más anchas que últimamente.

Camiseta Nueva River 2026

Chacho Coudet, nuevo DT de River: cuándo será su primer partido

El entrenador Eduardo "Chacho" Coudet será el nuevo director técnico de River, en reemplazo de Marcelo Gallardo, quien renunció al cargo debido a los malos resultados del equipo.

En este marco, se espera que el debut del Chacho sea contra Huracán en Parque Patricios el 12 de marzo por la décima fecha del torneo Apertura 2026, debido a que la novena jornada prevista inicialmente para este fin de semana, en la que el Millonario recibirá a Atlético Tucumán en el Monumental, fue postergada para mayo debido a un paro del fútbol argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Coudet inicia su ciclo con una baja importante en el plantel.

Malas noticias para Coudet: el referente de River que estará lejos de las canchas por un tiempo

Incertidumbre por el debut de Chacho Coudet como nuevo entrenador de River. 

Derrumbe en Parque Patricios: corre riesgo el debut de Coudet en River

Coudet ya dirigió su primera práctica en River.

El debut de Chacho Coudet en River: arma su primer equipo y espera a Juanfer Quintero

Stefano di Carlo, presidente de River Plate.
play

River anunció que no participará más de las reuniones de Comité Ejecutivo de la AFA

Leonel Vangioni vuelve al club donde inició su carrera tras su paso por River y Europa.

Es streamer y compartirá equipo con un ex River y Selección argentina en una liga regional en 2026

El Chacho Coudet fue presentado como nuevo DT de River.
play

Chacho Coudet, nuevo DT de River: "Tengo mi carácter. No vine a un cumpleaños"

Rating Cero

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

¿Cuál es la serie médica que está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia?
play

Cuál es la serie médica está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

La historia se adentra en la distancia que puede existir entre la imagen pública y la vida real de quienes se vuelven populares en internet.
play

Esta docuserie de Netflix sobre una de las redes sociales más utilizadas está dejando a todos con los pelos de punta: cuál es

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia.

Oriana Sabatini publicó la primera foto junto a su bebé Gia en su hogar

Brian y Emanuel, la dupla masculina que apunta contra tres jugadoras. 

Pacto masculino en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia planearon su jugada contra las participantes mujeres

últimas noticias

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

Hace 11 minutos
Con una fuerte incidencia de las tarifas eléctrica y gas, el rubro Vivienda lideró los aumentos de febrero en CABA

Las subas en las tarifas de energía y los aumentos de nafta lideraron la inflación de febrero en CABA

Hace 33 minutos
Maddie es una influencer reconocida de Nueva Zelanda

Vive en Argentina, es neozelandesa y se volvió viral por descubrir un elemento que acompaña nuestras comidas: cuál es

Hace 34 minutos

Mientras aumenta el precio del petróleo, Irán bombardeó la principal refinería de Baréin

Hace 38 minutos
play
¿Cuál es la serie médica que está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia?

Cuál es la serie médica está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia

Hace 43 minutos