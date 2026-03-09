Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

La venezolana tuvo un fuerte fin de semana y estalló en la noche de gala de este domingo cuando en la cena y el vivo confrontó contra los participantes que la mencionaron para que se vaya de la casa.

Gran Hermano tiene apenas dos semanas de haber iniciado el juego y los participantes no se perdonan una. En una edición especial donde un nuevo sistema los obliga a tener más participación, Cinzia Franccischiello confrontó con todos sus compañeros que pidieron que se vaya de la casa tras ser nominada como “planta”.

La inclusión de la Placa Plata fue pensada como una herramienta adicional dentro del formato para exponer a los jugadores y que cambia por completo la instancia y estrategias de juego en esta nueva edición.

Esta semana siete los jugadores que quedaron nominados, Catalina “Titi” Tcheraski, Cinzia Francsichello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomás “Tomy” Riguera, y durante la cena de nominados se vivió el primer momento tenso de la noche.

Primero se dio cuando Santiago Del Moro entró a la casa para charlar con los hermanitos que tuvieron la cena de nominadas y cuando les empezó a consultar uno por uno quién quería que se vaya, varios apuntaron contra la venezolana , quien no dudó en confrontarlos al demostrar su furia por no estar de acuerdo con las explicaciones.

“Yo soy comunicadora y no me siento que sea parte planta porque me la paso todo el día comunicando, no tiene nada que ver con el juego. Desde que llegué acá, lo doy todo para jugar y por el juego; no tiene nada que ver nuestra profesión con ser un jugador. Por eso no me siento identificada con ser una planta ”, se defendió la participante al rechazar su situación.

Cena de nominados de plantas Santi habla con ellos en vivo y dicen quién debe irse mañana en la previa de la actuación



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 9, 2026

Luego, cuando el resto de los participantes la señalaron como una posible opción para abandonar el juego, volvió a arremeter: “No entiendo, si me dice que soy inteligente y estoy metida (en el juego), entonces, ¿cómo es que soy planta? No hablo solo en el streaming, también hago mi juego”.

Sin embargo, este no fue el único cruce que tuvo durante la noche del domingo, ya que cuando estuvieron en el living con el resto de los hermanitos que también la votaron, Nicolás Sícaro fue consultado por Del Moro, quien quería que se vaya, y el joven también señaló a la venezolana.

Por lo que, cuando se terminó el vivo, las cámaras del reality continuaron mostrando lo que sucedía dentro y se observó que rápidamente Cinzia lo fue a buscar a Nick, quien se estaba abrazando a Emanuel, lo corrió y lo confrontó. “Mi amor, cuando te preguntaron por qué yo era planta, fuiste muy planta. Ya llegará tu momento de tu placa planta”, lanzó.

El joven músico le consultó si se había enojado y la fulminó con un simple comentario: “Yo no estoy en placa, vos quedaste en placa, vos sos la planta. Vos te podés ir mañana, no yo. No te enojes, que no es personal. Respondí de cierta manera para no bardearte a vos, te cuidé. No te gustó que te haya cuidado, entonces para la próxima, si estamos mano a mano, te tengo que tirar. Yo reacciono como reacciono y no como vos querés”.

"Yo no estoy en placa, vos quedaste en placa, vos sos planta" Las palabras de Nick ante el enojo de Cinzia



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 9, 2026

Gran Hermano, Generación Dorada: cuándo y a qué hora es la gala de eliminación

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano, Generación Dorada se realizará este lunes 9 de marzo desde las 22:15 y se podrá ver en la pantalla de Telefe.

En esta nueva placa, los televidentes deberán elegir entre Catalina “Titi” Tcheraski, Cinzia Francsichello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomás “Tomy” Riguera, como los que menos participación tienen en el juego.