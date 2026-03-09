Cuál es la serie médica está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia

IR A
¿Cuál es la serie médica que está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia?

La historia se adentra en la distancia que puede existir entre la imagen pública y la vida real de quienes se vuelven populares en internet.
El drama gira en torno a un médico que despierta tras un intento de asesinato sin recordar los últimos 12 años de su vida, lo que lo obliga a reconstruir su pasado mientras vuelve a ejercer la medicina.

La propuesta de salud se estrenó el 4 de marzo de 2026 y cuenta con seis episodios que combinan casos clínicos con el movimiento emocional personal del protagonista. Además, está inspirada en el guion italiano Doc – Nelle tue mani, basado en la experiencia real del médico Pierdante Piccioni, quien perdió varios años de memoria tras un accidente.

DOC

Sinopsis de DOC, la serie médica que está siendo tendencia en Netflix

La historia sigue al doctor Andrés Ferrara, jefe de medicina interna de un hospital que sufre un intento de asesinato. El ataque le provoca una amnesia que borra los últimos doce años de su vida.

Cuando despierta, descubre que no recuerda parte de su carrera profesional ni de sus relaciones personales. Mientras intenta volver a trabajar como médico, también debe enfrentarse a las consecuencias de decisiones que tomó en un pasado que ahora desconoce. Cada episodio muestra casos médicos del hospital, mientras el protagonista intenta entender qué ocurrió durante los años que desaparecieron de su memoria y quién era realmente antes del ataque.

Tráiler de DOC

Embed - DOC | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de DOC

El elenco principal está encabezado por actores de distintos países de América Latina y Europa:

  • Juan Pablo Medina — Andrés Ferrara
  • Gabriela de la Garza — doctora Ximena Franco
  • Stephanie Cayo — jefa de medicina interna
  • Iván Sánchez — médico del hospital
  • Giuseppe Gamba — médico del hospital
  • Erick Chapa — personaje ligado al hospital
