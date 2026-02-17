Sorpresa en River: la camiseta más discutida tendrá su debut oficial en la Copa Argentina Se trata de la tercera indumentaria del Millonario que dividió a sus hinchas por su polémico diseño y color, y será estrenada este martes en San Luis frente a Ciudad de Bolívar. Por + Seguir en







Martínez Quarta, Quintero y Moreno fueron los elegidos para presentar la camiseta.

El mundo River no para de tener disgustos y contratiempos en un arranque de año para nada prometedor. A la pésima actualidad deportiva, se le sumó en las últimas horas el lanzamiento de una nueva camiseta alternativa que provocó la indignación de la mayoría de los hinchas: este martes será el estreno de la flamante indumentaria por Copa Argentina.

A horas del debut del Millonario en la competencia nacional, se supo que el equipo saldrá al Estadio Parque La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis, para enfrentar a Ciudad de Bolívar con una nueva casaca que generó polémica por su diseño y color: mantiene el template de la titular, pero con un color violeta predominante que no gustó para nada en el paladar del fanático riverplatense.

Embed River Plate presentó su nueva tercera camiseta 2026 x @adidasfootball.



¿Qué te parece? pic.twitter.com/udqZkueNIW — Marca de Gol (@marcadegol) February 10, 2026 Tanto fue el escándalo que, desde las redes sociales oficiales del club, no publicaron ninguna imagen de la indumentaria ni tampoco compartieron colaboración en Instagram. "Un legado que se renueva", es la descripción en el lanzamiento de la nueva indumentaria, haciendo referencia a que el color ya fue utilizado en otras oportunidades como 2008 y 2018.

En principio, iba a ser utilizada en la 5ª fecha del Torneo Apertura frente a Argentinos Juniors (derrota por 1-0). Sin embargo, diferentes contratiempos llevaron a que el Millonario haga su estreno por los 32º de final en la Copa Argentina con la nueva camiseta alternativa, que complementa a la titular blanca y roja y a la suplente, negra y roja a bastones.

river camiseta alternativa La postal de una camiseta que tendrá su estreno en Copa Argentina. River y su tercera camiseta alternativa: cuánto sale y cómo conseguirla River lanzó la nueva camiseta alternativa y los hinchas tendrán a disposición para la compra la camiseta "común", la del jugador tanto en manga larga como en manga corta, el short violeta y otra alternativa en color blanco. Las medias, en tanto, también son violetas en incluyen la banda roja en diagonal.