Inflación en la Ciudad de Buenos Aires: ¿qué fue lo que más aumentó en enero?

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6% en febrero, y dentro de ese movimiento varias divisiones registraron aumentos por encima del promedio mensual, con un papel central de las tarifas y los costos vinculados al hogar.

En febrero la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,6%
El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos con una suba del 5,9%, muy por encima del nivel general. El incremento estuvo impulsado principalmente por las actualizaciones en las tarifas residenciales de electricidad y gas, junto con el alza de los gastos comunes en edificios y los ajustes en los alquileres, que siguen marcando presión sobre el costo de vivir en la Ciudad.

Detrás se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, que avanzó 2,9%. Dentro de esa división, el mayor impulso provino de Carnes y derivados, que treparon 7,3% en el mes. También se registraron aumentos en pan y cereales y en lácteos y huevos, aunque parte de esas subas fue compensada por bajas en frutas y en verduras y legumbres.

Otro rubro que mostró variaciones relevantes fue Salud, con un incremento de 3,0%, explicado principalmente por los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga, que volvieron a impactar en el bolsillo de los hogares porteños.

En tanto, Información y comunicación registró una suba de 2,4%, impulsada por aumentos en los servicios de telefonía móvil y en los paquetes de comunicaciones. También hubo incrementos en Restaurantes y hoteles, que avanzó 1,5% debido al encarecimiento de los alimentos preparados en bares y restaurantes, aunque las tarifas de alojamiento turístico mostraron retrocesos que moderaron la suba del rubro.

El resto de las divisiones mostró movimientos más acotados. Transporte fue la única que registró una caída en febrero, con una variación de -0,4%, mientras que Prendas de vestir y calzado se mantuvo prácticamente sin cambios durante el mes.

De este modo, el comportamiento de las tarifas de servicios y los costos asociados a la vivienda volvió a marcar el pulso de los aumentos en la Ciudad, en un contexto en el que los alimentos y los servicios regulados continúan siendo los principales motores de la inflación porteña.

