Inflación en la Ciudad de Buenos Aires: ¿qué fue lo que más aumentó en enero? El rubro vinculado a servicios del hogar fue el que más incrementó en el mes, impulsado por alzas en electricidad, gas y gastos comunes. También hubo importantes encarecimientos en los precios de alimentos, la salud y el apartado "Comunicaciones".







Con una fuerte incidencia de las tarifas eléctrica y gas, el rubro Vivienda lideró los aumentos de febrero en CABA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6% en febrero, y dentro de ese movimiento varias divisiones registraron aumentos por encima del promedio mensual, con un papel central de las tarifas y los costos vinculados al hogar.

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos con una suba del 5,9%, muy por encima del nivel general. El incremento estuvo impulsado principalmente por las actualizaciones en las tarifas residenciales de electricidad y gas, junto con el alza de los gastos comunes en edificios y los ajustes en los alquileres, que siguen marcando presión sobre el costo de vivir en la Ciudad.

Detrás se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, que avanzó 2,9%. Dentro de esa división, el mayor impulso provino de Carnes y derivados, que treparon 7,3% en el mes. También se registraron aumentos en pan y cereales y en lácteos y huevos, aunque parte de esas subas fue compensada por bajas en frutas y en verduras y legumbres.

Otro rubro que mostró variaciones relevantes fue Salud, con un incremento de 3,0%, explicado principalmente por los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga, que volvieron a impactar en el bolsillo de los hogares porteños.

En tanto, Información y comunicación registró una suba de 2,4%, impulsada por aumentos en los servicios de telefonía móvil y en los paquetes de comunicaciones. También hubo incrementos en Restaurantes y hoteles, que avanzó 1,5% debido al encarecimiento de los alimentos preparados en bares y restaurantes, aunque las tarifas de alojamiento turístico mostraron retrocesos que moderaron la suba del rubro.