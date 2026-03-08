8 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Claudio Tapia, sobre la salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA: "Cuando asumimos no estaba"

El presidente de la AFA habló tras un encuentro de dirigentes del Interior en Córdoba. También anunció un nuevo certamen federal y evitó profundizar sobre el conflicto con el club de Núñez, en medio de las investigaciones judiciales que atraviesa la entidad.

Por
Claudio Tapia opinó sobre la salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA: Cuando asumimos

Claudio Tapia opinó sobre la salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA: "Cuando asumimos, no estaba"

En medio de la tensión que atraviesa el fútbol argentino, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se refirió a la decisión de River Plate de dejar de participar en las reuniones del Comité Ejecutivo de la entidad. Lo hizo durante el Tercer Encuentro de Dirigentes del Interior, realizado en el estadio Ángel Sandrín de Instituto de Córdoba.

La medida del club de Núñez fue comunicada días atrás mediante una nota institucional en la que cuestionó los procedimientos internos de la AFA. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo señaló que muchas decisiones no se incorporan con anticipación al orden del día ni se someten a votación de manera clara entre los miembros.

Consultado sobre el tema, Tapia relativizó la situación recordando que cuando asumió la actual conducción también había clubes grandes que no integraban ese espacio. “Cuando nosotros llegamos, River no estaba en el Comité Ejecutivo. Ni River ni San Lorenzo; había cinco equipos que no formaban parte”, afirmó.

Durante la reunión, el titular de la AFA también defendió el actual formato de los torneos locales, cuestionado por distintos sectores por la cantidad de equipos participantes. River, por ejemplo, planteó la necesidad de avanzar hacia una liga de 20 clubes para consolidar la competencia y mejorar los recursos del sistema.

Tapia sostuvo que la estructura actual responde a una política de federalización del fútbol argentino. “Nos propusimos que el fútbol sea federal y acompañar a cada club que lo necesite. Por eso tenemos un torneo de 30 equipos y una Primera Nacional con 36. Defendemos el federalismo”, señaló. En la misma línea mencionó iniciativas como la Copa País, destinada a ampliar la participación de las provincias.

Además, anticipó el lanzamiento de un nuevo torneo profesional. Según explicó, cada provincia tendrá un equipo representativo y la AFA financiará ocho contratos profesionales por plantel, un esquema similar al que se implementó en el inicio de la profesionalización del fútbol femenino. Los detalles del certamen todavía no fueron difundidos.

Las declaraciones de Tapia se producen en un contexto complejo para la AFA, que enfrenta distintas investigaciones judiciales. Una de ellas se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que investiga presuntas irregularidades en el pago de tributos retenidos a terceros.

