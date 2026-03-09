Otra empresa al borde del colapso: el reclamo de los trabajadores de lácteos Verónica

En los últimos meses, la fábrica redujo la jornada laboral a cuatro horas y tiene una deuda con el salario y el aguinaldo de 700 trabajadores. “Basta de abandonos”, reclaman.

La emblemática empresa de lácteos Verónica se suma a la crisis que está sufriendo la industria argentina. Los empleados de la planta de Boulogne piden no quedarse sin trabajo y que regularicen la situación salarial.

A principio de mes, se conoció que la empresa, con 100 años de trayectoria en el país, frenó sus actividades en Lehmann, Clason y Suardi, en la provincia de Santa Fe , a la que se suma el parate en la localidad del conurbano bonaerense.

“Estamos viviendo incertidumbre, carencia de información, no nos pagan. Esto no pasó nunca acá. Queremos que se resuelva esto, que nos den una solución. No queremos otra cosa, queremos trabajar . El gremio nos está apoyando, pero estamos mal”, explicó la situación, Martín, el encargado de mantenimiento de la empresa con más de 40 años de trayectoria, en diálogo con C5N.

Según se detalló, en dicha planta son más de 50 empleados a los que les adeudan el salario de diciembre hasta la fecha, el aguinaldo y ahora, recibieron un telegrama donde se detalla que tendrán una reducción en el horario de trabajo y salarial. “Pienso que eso ya es un despido encubierto porque nos van a pagar la mitad del sueldo y vamos a presenciar solo 4 horas de trabajo. Es una medida que tomaron unilateralmente, sin consultarnos a nosotros”, agregó.

Por otra parte, otro de los empleados remarcó que, si bien la baja de trabajo afecta, también remarcó que lo más angustiante de la situación es “la incertidumbre que hay, el silencio por parte de la empresa”. “Hoy por hoy nos encontramos con la novedad que muchos de los compañeros fueron notificados para la reducción de horas. No podemos ingresar y tampoco sabemos el porvenir que tiene esto ”, indicó uno de los delegados.

Ente el conflicto, hubo audiencias, convocatorias por parte del Ministerio de Trabajo, pero “sigue el silencio”. Al mismo tiempo, los trabajadores intimaron a la familia Espiñeira, los dueños de la empresa para que “tomen cartas fehacientes sobre el asunto”: “Queremos trabajar, que los compañeros vuelvan a sus puestos de trabajo”.

De acuerdo a un relevamiento de Observatorio de la cadena Láctea Argentina (OCLA), en 2025, la venta de la leche en consumo interno cayó un 3,4%. Por su parte, los quesos también cayeron un 30%, mientras que los yogures tuvieron un menor consumo del 52%, frente al período del 2024.

productos veronica

La angustia de los trabajadores que están al borde de quedar sin empleo

En un reclamo pacífico en la puerta de distribuidora de Lácteos Verónica, ubicada en Boulogne, los trabajadores colgaron una bandera pidiendo respeto por sus puestos de trabajos. “Basta de abandono a los trabajadores”, exigen.

Al mismo tiempo, Ernesto, chofer de reparto de la empresa desde hacer 30 años, reconoció que la situación de la empresa “viene hace años, ahora se agravó mucho más”: “Desde diciembre nos deben el sueldo, mitad del aguinaldo, no sabemos nada de las cargas sociales, y queremos saber qué sucede con esto, qué rumbo tomamos”.

Con una marcha pacífica, y en medio de un rumor de venta de la empresa, otro de los empleados rompió en llanto reclamando por su puesto. “Queremos que se reactive de alguna. Queremos seguir, no hay que bajar los brazos. Estas políticas son muy malas para nosotros. No somos conflictivos, venimos a laburar todos los días. Necesitamos el trabajo”, concluyó.

