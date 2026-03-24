24 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Denuncian a la FIFA ante la Comisión Europea por el precio de las entradas para el Mundial

El valor de una entrada a tres meses del inicio alcanza los u$s400 y aseguran que los valores aumentan a diario. Por eso, los hinchas del continente presentaron una queja por la falta de información y porque, según aseguran, la federación crea una "urgencia artificial".

Por
Una entrada para la final sale u$s4.000

Una entrada para la final sale u$s4.000, siete veces más que en Qatar 2022.

Redes sociales

La organización que nuclea a los hinchas de fútbol en Europa presentaron una queja contra la FIFA ante la Comisión Europea por el precio de las entradas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Aseguran que cuestan u$s400 y deben sumarle traslado y hospedaje.

Lautaro Martínez señaló a los candidatos rumbo al Mundial 2026.
Te puede interesar:

Quiénes son los máximos candidatos a ganar el Mundial 2026, según Lautaro Martínez

La organización denuncia que una entrada para la final no baja de los u$s400 y la final cuesta u$s4000, a lo que se le suman los costos para el traslado y la estadía en los tres países. Explicaron que el valor de la entrada para la final de la última Eurocopa costaba u$s100.

La FIFA estableció un cupo de entradas limitadas a u$s60 para la fase de grupos, cuando lo normal es u$s60 y para el resto de los partidos u$s120. Los denunciantes aseguran que las entradas limitadas no se encuentran.

Se calcula que con entrada, traslado y hotel no costará menos de €5000. Ashley García, representante de Irresistibles Francais, el grupo de aficionados de la selección francesa, indicó: "El precio de las entradas aleja al aficionado medio, no digamos si se plantea ir con su familia".

"El fútbol para mí es un aliciente para superar lo que pasa en la vida cotidiana, pero estas segregaciones lo alejan del pueblo, del lugar en el que nació", agregó en SE12.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, defendió el precio de las entradas porque permite "sostener el fútbol luego en 150 países gracias a los beneficios obtenidos".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

Alarma en la Selección argentina: dos futbolistas se lesionaron y no jugarán los amistosos

La canción se inspira en el clásico “No me arrepiento de este amor” de Gilda.

Así es la letra de "La cuarta estrella", la canción viral de la Selección argentina para el Mundial 2026

Luca Zidane eligió representar a Argelia por sus raíces familiares.

Es hijo de una leyenda, eligió jugar para otro país y será rival de Argentina en el Mundial 2026

Al-Dawsari marcó un gol histórico ante Argentina en Qatar 2022.
play

Fue verdugo de la Selección argentina en Qatar 2022 y dirá presente otra vez en el Mundial 2026

Lewandowski lidera la ilusión de Polonia en el repechaje europeo.

Las figuras que jugarán el repechaje y sueñan con meterse en el Mundial 2026

Lionel Messi tendrá su despedida del país ante un equipo africano.

La Selección argentina ya tiene rival para su despedida del país antes del Mundial 2026

Rating Cero

Su método de trabajo está basado en una inmersión total en los personajes.

Qué fue de la vida de Jeremy Strong, protagonista de Succession

Con nueva música, una gira internacional y el apoyo incondicional del ARMY, todo indica que esta nueva etapa será histórica.
play

Este evento en vivo de Netflix sobre una banda mundialmente conocida hizo emocionar a los fans: de quiénes se trata

La serie muy reconocida tiene un pequeño guiño que se volvió viral en redes sociales

Orgullo argentino: cuál fue el detalle que apareció en la serie de Los Bridgerton y se volvió viral

En ese contexto, el nombre de Ryan Gosling empezó a aparecer una y otra vez. No es casualidad. El actor ya había mostrado interés en meterse en una película de superhéroes.

Ryan Gosling está más cerca de Marvel de lo que creíamos: ¿a qué personaje interperaría?

La obra de Joby Harold presentó en pantalla una operación de trasplante en la que el paciente, interpretado por Hayden Christensen, permanece consciente pero paralizado. 
play

Bajo anestesia, la película que llama la atención de todos en Netflix: cuál es la trama que sigue sorprendiendo al público

Stratton y su homólogo estadounidense, Hank, persiguen el autobús en un Range Rover para impedir que Barovsky despliegue el dispositivo. 
play

De qué se trata Stratton, la película de espionaje que está entre lo más visto de Netflix

últimas noticias

Su método de trabajo está basado en una inmersión total en los personajes.

Qué fue de la vida de Jeremy Strong, protagonista de Succession

Hace 7 minutos
Este caso sorprendió a todos: Conocé el motivo detrás del diagnóstico que recibió la niña

Creía que la picazón era por la ropa pero cuando fue al médico el diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Hace 14 minutos
play
Con nueva música, una gira internacional y el apoyo incondicional del ARMY, todo indica que esta nueva etapa será histórica.

Este evento en vivo de Netflix sobre una banda mundialmente conocida hizo emocionar a los fans: de quiénes se trata

Hace 14 minutos
El pueblo de la Patagonia que te encandila con su belleza.

Conocé la Argentina en 2026: el pueblo de la Patagonia que emociona con uno de sus rituales

Hace 18 minutos
Hay tres signos que arrancan de cero con el equinoccio y cambian su destino para siempre

Tres signos que arrancan de cero con el equinoccio y cambian su destino para siempre

Hace 18 minutos