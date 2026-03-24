Denuncian a la FIFA ante la Comisión Europea por el precio de las entradas para el Mundial El valor de una entrada a tres meses del inicio alcanza los u$s400 y aseguran que los valores aumentan a diario. Por eso, los hinchas del continente presentaron una queja por la falta de información y porque, según aseguran, la federación crea una "urgencia artificial". Por + Seguir en







Una entrada para la final sale u$s4.000, siete veces más que en Qatar 2022. Redes sociales

La organización que nuclea a los hinchas de fútbol en Europa presentaron una queja contra la FIFA ante la Comisión Europea por el precio de las entradas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Aseguran que cuestan u$s400 y deben sumarle traslado y hospedaje.

La organización denuncia que una entrada para la final no baja de los u$s400 y la final cuesta u$s4000, a lo que se le suman los costos para el traslado y la estadía en los tres países. Explicaron que el valor de la entrada para la final de la última Eurocopa costaba u$s100.

La FIFA estableció un cupo de entradas limitadas a u$s60 para la fase de grupos, cuando lo normal es u$s60 y para el resto de los partidos u$s120. Los denunciantes aseguran que las entradas limitadas no se encuentran.

Se calcula que con entrada, traslado y hotel no costará menos de €5000. Ashley García, representante de Irresistibles Francais, el grupo de aficionados de la selección francesa, indicó: "El precio de las entradas aleja al aficionado medio, no digamos si se plantea ir con su familia".

"El fútbol para mí es un aliciente para superar lo que pasa en la vida cotidiana, pero estas segregaciones lo alejan del pueblo, del lugar en el que nació", agregó en SE12.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, defendió el precio de las entradas porque permite "sostener el fútbol luego en 150 países gracias a los beneficios obtenidos".