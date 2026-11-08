Enfurecido: las amenazas del hincha Rosario Central que se volvió viral por su anticipado "somos bicampeones"

Eric Grennon quedó expuesto cuando, una vez finalizado el encuentro del Canalla, saltó al campo de juego y celebró ante las cámaras de televisión, sin saber el resultado de Boca, que le arrabató el título sobre la hora.

"Uno por uno los voy a ir a buscar" y "Los voy a apuñalar uno por uno", son las amenazas que hizo

El hincha de Rosario Central que se volvió viral por gritar de manera anticipada “somos bicampeones” en las cámaras de televisión tras la victoria del Canalla , pero sin saber el triunfo de Boca , fue un blanco de risas y, enfurecido, lanzó fuertes amenazas en diferentes cuentas personales de las redes sociales.

Todo se dio en el marco de la última fecha del Torneo Clausura donde se definía el campeonato de la Tabla Anual , por lo que el conjunto rosarino, el Xeneize y Argentinos Juniors debieron jugar en simultáneo sus correspondientes encuentros.

En ese marco, el Gigante de Arroyito pasó de una euforia descontrolada a la desilusión en cuestión de minutos, al celebrar de manera equivocada un título que pertenecía al conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena. “Somos bicampeones”, gritó un hincha canalla, en un festejo fallido que fue viral en redes sociales.

Se trata de Eric Grennon, quien quedó expuesto frente a las cámaras de la transmisión oficial tras saltar al campo de juego para festejar con el plantel, sin embargo, ninguno sabía que Boca había ganado el partido ante Defensa y Justicia en la última jugada. Tras ello, el hincha se convirtió en el blanco de risas y burlas , por lo que, a través de sus estados de Instagram y hasta de WhatsApp desplegó toda su furia lanzando fuertes amenazas.

En sus historias de Instagram hizo dos publicaciones sin ocultar su enojo y sin medir sus palabras: “ Uno por uno los voy a buscar , hijos de puta. Si son tan picantes atrás de un teclado vengan mano a mano, cagones de mierda. El que se la aguanta me escribe y lo busco ” y “los que están mandando solicitudes también, síganlo haciendo, me va a llevar tiempo, pero van a cobrar uno por uno ”, fueron los dos mensajes que escribió.

Pese a que esa red social está en privado, algunos lograron acceder y los hicieron conocido. De igual modo, también se viralizaron los mensajes que escribió en sus historias de WhatsApp donde fue aún más allá con las agresiones.

“Paysandú y Mazza. El que se la aguanta lo espero mano a mano, uno por uno, pingüinos de mierda. Vamos a ver quién sale vivo”, escribió haciendo referencia a los hinchas de Newell’s que se mofaron del insólito momento y agregó en otro posteo: “Vengan de a uno, putos. ¿Son picantes por redes sociales? Los voy a apuñalar uno por uno”.

El insólito momento que vivió la gente de Rosario Central

La inédita confusión ocurrió cuando el partido en Rosario ya había concluido y los futbolistas seguían las alternativas del otro choque a través de teléfonos celulares. En ese instante, un grito que emergió desde las tribunas propagó la falsa versión de que Defensa y Justicia había empatado o que el tanto de Valencia había sido anulado.

Sin embargo, nada de eso terminó sucediendo, el gol había sido convalidado en lo que fue la última jugada del partido en La Bombonera, y el Xeneize ganó por 1 a 0 y se coronó campeón por la Tabla Anual, con tan solo un punto de diferencia por sobre Central.

La mecha de la desinformación encendió los festejos: los simpatizantes invadieron el campo de juego, revolearon camisetas y gritaron "bicampeón" junto con los jugadores. La ilusión paralela duró solo unos instantes antes de que la información real fuera ratificada en el estadio. El rápido esclarecimiento de lo sucedido apagó de golpe la celebración y devolvió la desolación a Arroyito, dejando estampadas imágenes impactantes de resignación en referentes del club como Marco Ruben, Juan Cruz Komar y Ángel Di María.