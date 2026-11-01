Entrenamiento extremo: así fue la sorprendente transformación de Eva De Dominici La actriz compartió imágenes de sus sesiones en un gimnasio porteño y llamó la atención por su definición muscular. Su preparación física coincide con los rumores sobre un posible proyecto cinematográfico internacional. Agregar C5N en









Eva De Dominici sorprendió al mostrar su entrenamiento con pesas y el cambio físico que logró tras meses de preparación.

Cómo son las sesiones que realiza junto a su entrenador personal.

Las fotos que publicó en Instagram durante su estadía en Buenos Aires.

Qué detalles de su aspecto físico llamaron la atención de sus seguidores.

Por qué su nombre aparece entre los posibles candidatos para una película de Wonder Woman. Así fue la sorprendente transformación de Eva De Dominici: la actriz sorprendió en las redes sociales al mostrar su cambio físico después de meses de entrenamiento extremo. Instalada temporalmente en Buenos Aires, compartió imágenes de sus exigentes sesiones en el gimnasio junto a su entrenador personal.

La artista, de 31 años, publicó una serie de postales en las que se la ve realizando actividades con pesas y aparatos. Con un conjunto deportivo negro, dejó ver sus brazos y abdomen definidos, resultado del trabajo físico que viene realizando desde hace varios meses. A través de su cuenta de Instagram, Eva mostró parte de su rutina en un gimnasio porteño.

En las imágenes aparece concentrada en los ejercicios y acompañada por su personal trainer, con quien trabaja para fortalecer y tonificar su cuerpo.

Como fue la impresionante transformación de Eva De Dominici Junto a una de las fotografías, la actriz escribió: “Con el profe en Buenos Aires, qué felicidad”. El mensaje reflejó su entusiasmo por volver a entrenar en la Argentina y continuar con una preparación que ya lleva varios meses. Las imágenes llamaron la atención de sus seguidores por su marcada definición muscular y el nivel de exigencia de las sesiones. Aunque no detalló públicamente todos los ejercicios que realiza, las postales mostraron el trabajo con pesas y máquinas de gimnasio.

Su transformación estaría vinculada con las exigencias de un nuevo proyecto internacional. Según trascendió, su nombre figura entre los posibles para interpretar un papel en una película de Wonder Woman. Por el momento, no hay una confirmación oficial de que Eva De Dominici vaya a formar parte de esa producción.