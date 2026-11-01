IR A
IR A

Entrenamiento extremo: así fue la sorprendente transformación de Eva De Dominici

La actriz compartió imágenes de sus sesiones en un gimnasio porteño y llamó la atención por su definición muscular. Su preparación física coincide con los rumores sobre un posible proyecto cinematográfico internacional.

Eva De Dominici sorprendió al mostrar su entrenamiento con pesas y el cambio físico que logró tras meses de preparación.

Eva De Dominici sorprendió al mostrar su entrenamiento con pesas y el cambio físico que logró tras meses de preparación.

  • Cómo son las sesiones que realiza junto a su entrenador personal.
  • Las fotos que publicó en Instagram durante su estadía en Buenos Aires.
  • Qué detalles de su aspecto físico llamaron la atención de sus seguidores.
  • Por qué su nombre aparece entre los posibles candidatos para una película de Wonder Woman.

Así fue la sorprendente transformación de Eva De Dominici: la actriz sorprendió en las redes sociales al mostrar su cambio físico después de meses de entrenamiento extremo. Instalada temporalmente en Buenos Aires, compartió imágenes de sus exigentes sesiones en el gimnasio junto a su entrenador personal.

Lionel Messi y Patrick Stewart.
Te puede interesar:

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Messi

La artista, de 31 años, publicó una serie de postales en las que se la ve realizando actividades con pesas y aparatos. Con un conjunto deportivo negro, dejó ver sus brazos y abdomen definidos, resultado del trabajo físico que viene realizando desde hace varios meses. A través de su cuenta de Instagram, Eva mostró parte de su rutina en un gimnasio porteño.

En las imágenes aparece concentrada en los ejercicios y acompañada por su personal trainer, con quien trabaja para fortalecer y tonificar su cuerpo.

Como fue la impresionante transformación de Eva De Dominici

Junto a una de las fotografías, la actriz escribió: “Con el profe en Buenos Aires, qué felicidad”. El mensaje reflejó su entusiasmo por volver a entrenar en la Argentina y continuar con una preparación que ya lleva varios meses. Las imágenes llamaron la atención de sus seguidores por su marcada definición muscular y el nivel de exigencia de las sesiones. Aunque no detalló públicamente todos los ejercicios que realiza, las postales mostraron el trabajo con pesas y máquinas de gimnasio.

Su transformación estaría vinculada con las exigencias de un nuevo proyecto internacional. Según trascendió, su nombre figura entre los posibles para interpretar un papel en una película de Wonder Woman. Por el momento, no hay una confirmación oficial de que Eva De Dominici vaya a formar parte de esa producción.

Mientras tanto, la figura argentina continúa compartiendo algunos momentos de su rutina y de su estadía en la capital porteña. Sus últimas publicaciones dejaron ver una etapa de intensa actividad física, en la que combina el trabajo en el gimnasio con sus compromisos profesionales.

Noticias relacionadas

Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
play

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

últimas noticias

play
C5N en EEUU: inflación, descontento con Trump y caída del sueño americano, las causas de la posible ola azul

C5N en EEUU: inflación, descontento con Trump y caída del sueño americano, las causas de la posible "ola azul"

Hace 15 minutos
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en Halloween porque es el día que se vieron por primera vez.

El detalle de Peter Lanzani en el casamiento de Lali que llamó la atención por su similitud con Pedro Rosemblat

Hace 18 minutos
C5N en el banderazo de River.

Banderazo Monumental: la ilusión de los hinchas de River, a horas del Superclásico frente a Boca

Hace 36 minutos
Lula cargó contra Flávio Bolsonaro por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. 

El mensaje de Lula, a una semana del histórico triunfo en el balotaje: "Una victoria de la democracia"

Hace 39 minutos
David Bisbal y Rosanna Zanetti viven con sus hijos en una propiedad con amplios jardines, piscina y estudio de grabación en las afueras de Madrid.

Estudio de música, huerta ecológica y mucho espacio: así es la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti

Hace 51 minutos