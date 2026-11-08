8 de noviembre de 2026 Inicio
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Qué otros títulos tiene en juego Boca en el 2026 tras consagrarse campeón de la Tabla Anual

El conjunto Xeneize le ganó a Defensa y Justicia en la última jugada y le quitó el bicampeonato en Rosario Central. De igual modo, en lo que resta del año, el conjunto de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena pelea por otras cuatro coronaciones.

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Tras consagrarse campeón de la Tabla Anual

Tras consagrarse campeón de la Tabla Anual, Boca disputará 4 títulos más.

Boca se consagró campeón de la Tabla Anual 2026, en una definición infartante disputándoselo mano a mano contra Rosario Central y Argentinos Juniors, pero en el último tramo del año, el plantel y los hinchas tiene en el horizonte más títulos para alcanzar.

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Después de casi 4 años, sin conseguir un trofeo tanto en el ámbito local como internacional, el presente del conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena y capitaneado por Leandro Paredes cambió y ahora pelea por conquistar 4 títulos, tras el obtenido recientemente. Es decir, el mundo Boca podría cerrar el año festejando 5 campeonatos.

De esta manera, la agenda del Xeneize será más que ajustada y el Vasco deberá saber cómo administrar el cansancio de los jugadores ya que podría disputar 8 partidos en los próximos 41 días, si es que llega a la última instancia en todos los frentes.

El primer enfrentamiento será ante Banfield este sábado 14 de noviembre a las 19, por la semifinal de la Copa Argentina. Si avanza, jugará la final el viernes 4 ante Platense. Apenas una semana más tarde, el sábado 21 a las 19:30 horas, será el turno de la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia, donde se enfrentará a Atlético Mineiro a partido único para definir al nuevo campeón, lo que significaría cortar la sequía internacional tras 18 años de espera.

Sin tiempo para descansar, ya tendrá que poner la mente en lo que serán los octavos de final del Torneo Clausura: en el inicio de los mata-mata los de La Boca jugarán como local frente a Independiente Rivadavia el miércoles 25. En caso de avanzar, jugaría los cuartos de final el 29 y la semifinal el 6 de diciembre, para llegar a la final del Torneo Clausura el sábado 12 que se disputará en el Estadio Único de La Plata.

En caso de consagrarse campeón del torneo local, una semana más tarde disputará el Trofeo de Campeones, lo que sería una final a partido único el siguiente sábado 19 de diciembre.

Leandro Paredes con la copa de la Tabla Anual.

Leandro Paredes con la copa de la Tabla Anual.

Cómo quedó la tabla de títulos del fútbol argentino luego del campeonato de Boca

Luego de la apasionante triple definición entre Boca, Argentinos y Rosario Central, el Xeneize se consagró campeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional este sábado al vencer a Defensa y Justicia por 1 a 0 en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura.

De esta forma, la tabla histórica de títulos del fútbol argentino sigue teniendo como líder a Boca, aunque ahora estiró la diferencia, con 75 conquistas oficiales entre competencias locales e internacionales. River permanece segundo con 72, mientras que más atrás aparecen Independiente, Racing Club y San Lorenzo completando los primeros puestos del ranking histórico.

El ranking histórico de los títulos del fútbol argentino

  • Boca Juniors: 75 títulos
  • River: 72
  • Independiente: 45
  • Racing: 41
  • San Lorenzo: 22
  • Alumni (incluye English High School): 22
  • Vélez Sársfield: 19
  • Estudiantes de La Plata: 19
  • Rosario Central: 13
  • Huracán: 13
  • Newell's Old Boys: 9
  • Lanús: 9
  • Belgrano Athletic: 6
  • Arsenal: 5
  • Argentinos Juniors: 5
  • Lomas Athletic: 5
  • San Isidro: 5
  • Porteño: 4
  • Quilmes: 3
  • Rosario Athletic: 3

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