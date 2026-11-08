Qué otros títulos tiene en juego Boca en el 2026 tras consagrarse campeón de la Tabla Anual El conjunto Xeneize le ganó a Defensa y Justicia en la última jugada y le quitó el bicampeonato en Rosario Central. De igual modo, en lo que resta del año, el conjunto de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena pelea por otras cuatro coronaciones. Por Agregar C5N en









Tras consagrarse campeón de la Tabla Anual, Boca disputará 4 títulos más.

Boca se consagró campeón de la Tabla Anual 2026, en una definición infartante disputándoselo mano a mano contra Rosario Central y Argentinos Juniors, pero en el último tramo del año, el plantel y los hinchas tiene en el horizonte más títulos para alcanzar.

Después de casi 4 años, sin conseguir un trofeo tanto en el ámbito local como internacional, el presente del conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena y capitaneado por Leandro Paredes cambió y ahora pelea por conquistar 4 títulos, tras el obtenido recientemente. Es decir, el mundo Boca podría cerrar el año festejando 5 campeonatos.

De esta manera, la agenda del Xeneize será más que ajustada y el Vasco deberá saber cómo administrar el cansancio de los jugadores ya que podría disputar 8 partidos en los próximos 41 días, si es que llega a la última instancia en todos los frentes.

El primer enfrentamiento será ante Banfield este sábado 14 de noviembre a las 19, por la semifinal de la Copa Argentina. Si avanza, jugará la final el viernes 4 ante Platense. Apenas una semana más tarde, el sábado 21 a las 19:30 horas, será el turno de la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia, donde se enfrentará a Atlético Mineiro a partido único para definir al nuevo campeón, lo que significaría cortar la sequía internacional tras 18 años de espera.

Sin tiempo para descansar, ya tendrá que poner la mente en lo que serán los octavos de final del Torneo Clausura: en el inicio de los mata-mata los de La Boca jugarán como local frente a Independiente Rivadavia el miércoles 25. En caso de avanzar, jugaría los cuartos de final el 29 y la semifinal el 6 de diciembre, para llegar a la final del Torneo Clausura el sábado 12 que se disputará en el Estadio Único de La Plata.