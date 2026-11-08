El papa León XIV comió un asado en Uruguay antes de su visita a la Argentina: el detalle que se hizo viral

El papa León XIV fue agasajado con un asado en Uruguay a modo despedida de ese país tras un viaje de tres días, en la previa de su visita a la Argentina en el marco de su histórica gira en la Argentina. Tras visitar Montevideo y Paysandú durante el viernes y el sábado, el Sumo Pontífice se trasladó a Canelones y después a Florida, donde celebró una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Luego, partió hacia Buenos Aires.
El evento fue organizado por la Parroquia Santa Teresita, que en sus redes sociales se refirió al feligrés que permaneció junto a León XIV: "Quiero compartir esta foto tan especial de Antonio, un gran amigo, de esos que se destacan por su humildad, sencillez y su generosa entrega a la Iglesia. Una persona con un don de gente que se hace querer".
"Tuvo la alegría y el privilegio de compartir con el Santo Padre un momento muy especial, fuera de todo protocolo, preparando nuestro tradicional asado uruguayo. ¡Qué lindo regalo y qué momento inolvidable! Gracias, Antonio, por tu testimonio, por tu sencillez y por vivir tu fe con tanta naturalidad y alegría. Y gracias también por regalarnos esta hermosa historia, que sin duda quedará guardada en el corazón. ¡Un verdadero regalo del cielo!", agregaron.