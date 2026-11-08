El papa León XIV comió un asado en Uruguay antes de su visita a la Argentina: el detalle que se hizo viral El Sumo Pontífice se despidió de la nación vecina con un agasajo de la Parroquia Santa Teresita, en la previa de su histórico viaje al país. Por Agregar C5N en









El papa León XIV se despidió de Uruguay. STEFANO RELLANDINI - AFP

El papa León XIV fue agasajado con un asado en Uruguay a modo despedida de ese país tras un viaje de tres días, en la previa de su visita a la Argentina en el marco de su histórica gira en la Argentina. Tras visitar Montevideo y Paysandú durante el viernes y el sábado, el Sumo Pontífice se trasladó a Canelones y después a Florida, donde celebró una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Luego, partió hacia Buenos Aires.

El evento fue organizado por la Parroquia Santa Teresita, que en sus redes sociales se refirió al feligrés que permaneció junto a León XIV: "Quiero compartir esta foto tan especial de Antonio, un gran amigo, de esos que se destacan por su humildad, sencillez y su generosa entrega a la Iglesia. Una persona con un don de gente que se hace querer".

"Tuvo la alegría y el privilegio de compartir con el Santo Padre un momento muy especial, fuera de todo protocolo, preparando nuestro tradicional asado uruguayo. ¡Qué lindo regalo y qué momento inolvidable! Gracias, Antonio, por tu testimonio, por tu sencillez y por vivir tu fe con tanta naturalidad y alegría. Y gracias también por regalarnos esta hermosa historia, que sin duda quedará guardada en el corazón. ¡Un verdadero regalo del cielo!", agregaron.