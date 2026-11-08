Franco Colapinto remontó y terminó 13° en el Gran Premio de Brasil que terminó con la victoria de Lando Norris El argentino finalizó apenas una posición por encima de su compañero, aunque a ninguno le alcanzó para sumar puntos. El podio lo completaron Max Verstappen e Isack Hadjar. Mercedes se consagró campeón en el Campeonato de Constructores. Por Agregar C5N en









Colapinto acumula 3 abandonos en las últimas 4 carreras principales de la temporada 2026 de Fórmula 1 con Alpine. Alpine

Franco Colapinto pasó por otra fecha de la Fórmula 1 sin poder sumar puntos: en el Gran Premio de Brasil finalizó 13°, en la carrera que terminó ganando Lando Norris. El podio lo completaron los pilotos de Racing Bulls, Max Verstappen e Isack Hadjar, segundo y tercero, respctivamente.

El argentino que había largado 13°, por las penalizaciones a cuatro pilotos, terminó en esa misma posición, por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Más allá que no pudo sumar puntos, a lo largo de las 71 vueltas tuvo una gran actuación superando diferentes posiciones y defendiendo, en más de una vez, el lugar ante los ataques de Nico Hulkenberg e incluso Ardvil Lindbland. Si bien en algunas ocasiones perdió la ubicación, sobre el final la aparición de la lluvia en la jornada hizo que se movieras las posiciones ya que varios pilotos ingresaron a los boxes para cambiar los neumáticos.

En lo que respecta a la disputa por los puntos, Lando Norris se quedó por segundo año consecutivo. El británico se había quedado con la pole position, pero en la largada perdió el primer puesto y a medida que fueron pasando las vueltas logró sobre ponerse y quitarle el liderazgo de la carrera al actual campeón, Kimi Antonelli.

Por su parte, el neerlandés volvió a lucirse y se llevó todos los flashes con una increíble remontada desde el fondo: había sido sancionado, junto a Lewis Hamilton y Sergio “Checo” Pérez por lo que tuvieron que largar lo más atrás de la grilla, pero en apenas un puñado de vueltas le bastaron para luchas las primeras posiciones y terminar en el segundo peldaño del podio. También se destaca la buena actuación del francés, segundo piloto del equipo de la bebida energizante que volvió a obtener un nuevo podio del año.

Luego del campeonato de Kimi Antonelli, Mercedes se consagró campeón en el Campeonato de Constructores Una semana después que el joven piloto Kimi Antonelli se consagrara campeón del Campeonato de pilotos, este fin de semana en el Gran Premio de Brasil también se definió el campeonato de Constructores, donde Mercedes se quedó con el trofeo.

En Interlagos, tanto George Russell y el italiano no lograron subirse al podio, sin embargo, terminaron 4° y 5°, respectivamente, lo que les permitió sumar una gran cantidad de puntos y estirar la ventaja en el torneo que los terminó coronando al equipo alemán como nuevos campeones de la temporada a falta de tres fechas para que finalice la temporada, con 652 puntos, por sobre 140 de Ferrari que quedó segundo. MERCEDES ARE THE 2026 WORLD CONSTRUCTORS' CHAMPIONS!



Back on top for the first time in five years! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/WhKmQIdwlE — Formula 1 (@F1) November 8, 2026 Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 Una vez finalizado el Gran Premio de Brasil, la Fórmula 1 tendrá un parate de una semana y volverá recién a mediados de noviembre para disputar el Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos, y así afrontar la recta final de la temporada 2026. De esta manera, Franco Colapinto ya tendrá la cabeza puesta en lo que será el fin de semana de actividad en el Autódromo de Las Vegas, que serán durante la madrugada de Argentina. Días y horarios del cronograma completo del Gran Premio de Las Vega Jueves 19 de noviembre Práctica 1: 21.30 Viernes 20 de noviembre Práctica 2: 1

Práctica 3: 21.30 Sábado 21 de noviembre Clasificación 1 Domingo 22 de noviembre Carrera: 1