8 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

"Somos Bicampeones": Rosario Central festejó por error el título que ganó Boca y las redes estallaron

Tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto, una falsa alarma en las tribunas del Gigante desató la locura de hinchas y jugadores Canallas, que se creyeron bicampeones hasta que se confirmó la agónica victoria Xeneize.

Por
Agustín Sandez estalla en llanto

Agustín Sandez estalla en llanto, mientras el Bicho Campaz no lo puede creer.

El fútbol argentino fue testigo de una secuencia insólita e inolvidable durante la definición de la Tabla Anual. En el Gigante de Arroyito, los hinchas y el plantel de Rosario Central pasaron de una euforia descontrolada a la desilusión en cuestión de minutos, al celebrar de manera equivocada un título que pertenecía a Boca. "Somos bicampeones", gritó un hincha canalla, en un festejo fallido que fue viral en redes sociales.

Leandro Paredes con la copa de la Tabla Anual.
Te puede interesar:

Con un gol agónico de Valencia, Boca le ganó 1-0 a Defensa y Justicia y es el campeón de la Tabla Anual

La inédita confusión ocurrió cuando el partido en Rosario ya había concluido y los futbolistas seguían las alternativas del otro choque a través de teléfonos celulares. En ese instante, un grito que emergió desde las tribunas propagó la falsa versión de que Defensa y Justicia había empatado o que el tanto de Valencia había sido anulado. La mecha de la desinformación encendió los festejos: los simpatizantes invadieron el campo de juego, revolearon camisetas y gritaron "bicampeón" junto con los jugadores.

La ilusión paralela duró solo unos instantes antes de que la información real fuera ratificada en el estadio. El rápido esclarecimiento de lo sucedido apagó de golpe la celebración y devolvió la desolación a Arroyito, dejando estampadas imágenes impactantes de resignación en referentes del club como Marco Ruben, Juan Cruz Komar y Ángel Di María.

Como era previsible, la escena del falso festejo detonó de inmediato en las redes sociales con una ola masiva de memes y cargadas. Las plataformas se llenaron de imágenes de la invasión de cancha, comparaciones con el recordado episodio del entrenador Salvador Pasini en Chacarita, y burlas virales protagonizadas por figuras como Juan Román Riquelme y el humorista Pachu Peña.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El campeonato de Boca desató varios memes en las redes sociales.

Boca se consagró campeón de la Tabla Anual: los mejores memes en redes sociales

Leandro Paredes ganó su primer título con Boca desde su regreso de Europa.

Paredes, tras la consagración de Boca: "Soñé toda mi vida con esto"

Boca le ganó a Defensa y Justicia en la Bombonera.

Reviví el minuto a minuto de la infartante definición de la Tabla Anual

El ecuatoriano Enner Valencia fue el héroe de la tarde para Boca.

Cómo quedó la tabla de títulos del fútbol argentino luego del campeonato de Boca

Boca se prepara para los próximos partidos.

Contra quién jugará Boca los octavos de final del Clausura tras ser campeón de la Tabla Anual

Boca festejó en la tabla anual.

Otro partido definitorio: cuándo vuelve a jugar Boca tras salir campeón de la tabla anual

Rating Cero

La conductora estuvo en coma farmacológico e intubada en enero de 2021.

Carmen Barbieri, otra vez internada: la conductora dio positivo de Covid

¡Tremendo! Yanina Latorre reveló el estando en el que Wanda Nara encontró a su hija Francesca Icardi.

Los estremecedores detalles del estado de la hija de Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi: "Sin comer y descalza"

La destrozó: Yanina Latorre analizó los romances anteriores de la modelo y lanzó una contundente critica.

Yanina Latorre analizó los fracasos amorosos de Pampita tras su separación de Martín Pepa: "Intensamente insoportable"

El dato definitivo: la versión de Mauro Icardi que cambia todo

El dato inesperado que contradice la versión de Wanda Nara sobre el escándalo con Mauro Icardi: qué pasó

Thiago Medina generó preocupación, intentaron robarle el celular: qué hizo el influencer.

Intentaron robarle a Thiago Medina en plena calle y le lanzó una picante advertencia al delincuente

La Joaqui dijo presente en la 35° Marcha del Orgullo.

La Joaqui, en la Marcha del Orgullo: "Ojalá a la gente le diera tanto miedo tener un hijo golpeador como un hijo gay"

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del sábado 7 de noviembre de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3933 del sábado 7 de noviembre de 2026

Hace 9 minutos
La plataforma de videojuegos dio a conocer los juegos a descargar en noviembre.

Epic Games lanzó una impactante selección de videojuegos por tiempo limitado: cuáles son

Hace 21 minutos
La conductora estuvo en coma farmacológico e intubada en enero de 2021.

Carmen Barbieri, otra vez internada: la conductora dio positivo de Covid

Hace 1 hora
Agustín Sandez estalla en llanto, mientras el Bicho Campaz no lo puede creer.

"Somos Bicampeones": Rosario Central festejó por error el título que ganó Boca y las redes estallaron

Hace 1 hora
Leandro Paredes ganó su primer título con Boca desde su regreso de Europa.

Paredes, tras la consagración de Boca: "Soñé toda mi vida con esto"

Hace 1 hora