Reveló su secreto: así fue la increíble transformación física de Gonzalo Bonadeo El periodista deportivo compartió detalles de cómo fue su proceso de pérdida de peso y que lo motivó a llevar a cabo ese cambio. Agregar C5N en









Gonzalo Bonadeo reveló el secreto de su increíble cambio físico. Infobae

Una advertencia médica lo llevó a replantearse sus hábitos a los 48 años.

Comenzó un tratamiento nutricional para cambiar su alimentación.

Aprendió a comer de otra manera sin renunciar a todos sus gustos.

La constancia fue clave para sostener su transformación a lo largo del tiempo. Cambiar los hábitos de toda una vida no es sencillo, pero Gonzalo Bonadeo encontró un motivo para hacerlo cuando tenía 48 años. Una advertencia de su médico lo llevó a buscar ayuda profesional y a replantearse su relación con la comida. En una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido, el periodista deportivo recordó cómo atravesó ese proceso y reveló que logró bajar más de 60 kilos.

Todo comenzó durante una consulta médica en la que, pese a que sus estudios daban buenos resultados, recibió una advertencia que no olvidó. “Un día mi clínico me dijo: ‘Gonzalo, la obesidad no es un problema, el problema es lo que viene con eso: hipertensión, problemas articulares, del corazón, diabetes’”, contó. Sin embargo, hubo otra frase que terminó de hacerlo reaccionar: “Yo en ese momento tenía 48 años. Los análisis me daban bien, pero me dijo que si no paraba en 10 años iba a estar en un cajón”.

Así fue la increíble transformación física de Gonzalo Bonadeo. Exitoina A partir de esa conversación, Bonadeo decidió comenzar un tratamiento con una nutricionista para modificar su alimentación. Al principio, tenía miedo de que le impusieran una dieta demasiado restrictiva y de tener que pasar hambre. “Le dije de entrada que si me daba 200 calorías por día yo me iba”, recordó sobre su primera consulta. Lejos de imponerle un régimen extremo, la profesional le propuso incorporar cambios progresivos que pudiera sostener sin renunciar a todos sus gustos.

Cómo fue la impresionante transformación de Gonzalo Bonadeo Con el tiempo, el periodista entendió que el desafío no pasaba únicamente por cambiar lo que comía, sino también por revisar su vínculo con la comida. “Yo en ese momento todavía no había entendido que me había comido algo. Fue un proceso psicológico muy jodido”, expresó al describir las dificultades que enfrentó durante esa etapa. Para él, modificar sus costumbres implicó un trabajo personal que iba mucho más allá de seguir las indicaciones de una nutricionista.

Parte del tratamiento consistió en aprender a combinar los alimentos y encontrar un equilibrio que le permitiera disfrutar de sus comidas. “Me enseñaron que podés comer pasta, pero con la mitad del plato con ensalada”, explicó. Además, aclaró que no tenía que abandonar para siempre uno de sus gustos personales. “Me dijeron que no me iba a quedar sin comer chocolate, pero que me iba a ganar el derecho de comerlo”, contó sobre una de las enseñanzas que incorporó durante el proceso.