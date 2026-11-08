8 de noviembre de 2026 Inicio
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El posteo de Di María tras el festejo anticipado y frustrado de Rosario Central

El capitán del Canalla, que no pudo jugar el partido definitorio ante Estudiantes de Río Cuarto por una pubalgia, se expresó a través de redes sociales luego de que se le escapara el título gracias al gol agónico de Enner Valencia, que le dio una nueva estrella a Boca.

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El posteo de Di María tras el festejo anticipado y frustrado de Rosario Central

Ángel Di María rompió el silencio después de una de las noches más extrañas que se recuerden en el Gigante de Arroyito. El capitán de Rosario Central, que se quedó afuera del encuentro por una pubalgia, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a su gente y le puso el cierre a un torneo que el equipo creyó ganado durante unos minutos, pero que terminó en manos de Boca.

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Todo ocurrió este sábado, cuando el Canalla goleó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la última fecha de la fase regular del Clausura. En paralelo, el Xeneize dependía de un triunfo ante Defensa y Justicia para quedarse con la Tabla Anual. La confusión de los hinchas locales hizo que los futbolistas festejaran como campeones, pero el desenlace fue otro: Valencia marcó en el último minuto el 1-0 que le dio el título al equipo del Vasco Arruabarrena.

Con el desconsuelo todavía fresco, el campeón del mundo apeló a un mensaje de orgullo. Habló de un año soñado y destacó el vínculo con el grupo, con el club y con la hinchada, a la que le agradeció por acompañar al equipo durante toda la temporada.

El posteo tuvo una respuesta que no pasó desapercibida: su esposa, Jorgelina Cardoso, le dejó un mensaje de aliento en los comentarios.

El saludo a Paredes

En la zona mixta, Di María también tuvo un gesto con Leandro Paredes, su excompañero en la Selección. Se mostró contento por el volante, que logró el título jugando de local, el primero desde su regreso.

Más allá del golpe, el equipo de Jorge Almirón tuvo una campaña sólida. Terminó segundo en la Tabla Anual con 62 puntos, producto de 18 victorias, 8 empates y 6 derrotas, y además se quedó con la Zona B del Clausura con 34 unidades.

Por segundo año consecutivo, el conjunto rosarino clasificó de manera directa a la Copa Libertadores 2027. Ahora, el próximo objetivo estará en los playoffs: Central será local frente a Gimnasia de Mendoza, octavo de la Zona A.

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