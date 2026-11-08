Franco Colapinto festeja el campeonato de Boca en Interlagos: su particular llegada al circuito Bajo la lluvia, y fiel a su estilo, el piloto de Alpine sigue celebrando el reciente título tras la consagración en la tabla anual, con la camiseta siempre la tiene a mano. Pensando en la carrera, largará 13° por la penalización a Max Verstappen, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto y Arvid Lindbland. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto llegó a Interlagos con la camiseta de Boca en mano. @AlpineF1Team

Es más que sabido que Franco Colapinto es fanático de Boca y que siempre lo sigue a la distancia. Este fin de semana, en la previa del Gran Premio de Brasil, el piloto de Alpine no se perdió el partido del Xeneize y festejó con sus íntimos el nuevo título. Pero la celebración parece no tener fin y este domingo, llegó a Interlagos con otro guiño al club de sus amores.

Con la cabeza puesta en tener una buena actuación este domingo sobre la pista, llegó al circuito bajo la lluevia, pero fiel a su estilo dejó ver, una vez más, los colores azul y amarillo: la cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó en sus historias cómo fue la llegada del argentino. "No hay que reducir la velocidad, Franco, esta mañana", escribieron haciendo referencia a la corrida para evitar mojarse debido a la intensa lluvia que azota a Brasil.

En la breve filmación, se lo ve al pilarense bajar de la camioneta con su bolso, una botellita de agua, e infaltable, la camiseta del Xeneize en mano. Si bien no la tenía puesta como ocurrió en otras oportunidades donde vistió la vestimenta de la Selección argentina, siempre lleva los colores del Xeneize junto a él.

Además, horas antes se mostró festejando el título desde el mismo circuito y celebró el gol de Enner Valencia. Su reacción desde San Pablo fue compartida por Bizarrap en sus historias de Instagram.

El vínculo entre el piloto y Boca también había quedado en evidencia cuando bromeó sobre el traje especial que Alpine preparó para el Gran Premio de Brasil: “¿Si el traje es brasileño? Es de Boca. Es todo lo que está bien”, había dicho Colapinto, en referencia al diseño con los colores del club.