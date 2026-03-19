Sorteo de la Libertadores y Sudamericana 2026: a qué hora empieza, bombos y cómo ver en vivo La sede de la CONMEBOL en Luque se viste de gala para definir el destino de los clubes del continente, con Boca como único cabeza de serie argentino. Por + Seguir en







El sorteo se transmitirá en vivo en los canales oficiales de CONMEBOL. El Gráfico

El sorteo de las fases de grupos de la Libertadores y Sudamericana 2026 se realizará este jueves en Luque, Paraguay. La ceremonia comenzará a las 20 (hora argentina) y se podrá ver por ESPN, Disney+ y las redes de CONMEBOL. Los bombos se definieron por el ranking CONMEBOL, con Boca integrando el Copón 1 junto a potencias como Flamengo y Palmeiras. Junto a Boca, los equipos nacionales que buscarán el título son Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia. El calendario futbolístico sudamericano vivirá este jueves uno de sus momentos más determinantes con el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. La sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, será el epicentro donde se definirán los cruces y el camino estratégico hacia la gloria continental.

Con una gran expectativa, los clubes conocerán finalmente sus destinos en los torneos más importantes de la región. Esta nueva edición de la Libertadores presenta un escenario particular para el fútbol argentino, con Boca Juniors como el único de los "cinco grandes" presente en el cuadro principal.

Boca no estará solo en representación del país: Estudiantes de La Plata, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia lo acompañarán en busca de la gloria. Por su parte, en la Sudamericana participarán River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Riestra y Barracas Central.

Bombos de la Copa Libertadores 2026 La configuración de los copones se basa en el ranking de clubes de la CONMEBOL, determinando así los ocho grupos que darán inicio a la fase de grupos el próximo 7 de abril.

Trofeo-Copa-Libertadores-13326.jpg Bombo 1 Boca Juniors (Argentina)

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Fluminense (Brasil)

Peñarol (Uruguay)

Nacional (Uruguay)

Liga de Quito (Ecuador)

Independiente del Valle (Ecuador) Bombo 2 Estudiantes de La Plata (Argentina)

Lanús (Argentina)

Corinthians (Brasil)

Cruzeiro (Brasil)

Bolívar (Bolivia)

Libertad (Paraguay)

Cerro Porteño (Paraguay)

Colo Colo (Chile) Bombo 3 Rosario Central (Argentina)

Junior de Barranquilla (Colombia)

Independiente Santa Fe (Colombia)

Universitario de Deportes (Perú)

Alianza Lima (Perú)

Always Ready (Bolivia)

Barcelona de Guayaquil (Ecuador)

Caracas FC (Venezuela) Bombo 4 Platense (Argentina)

Independiente Rivadavia (Argentina)

Mirassol (Brasil)

Sporting Cristal (Perú)

Deportes Tolima (Colombia)

Independiente Medellín (Colombia)

Universidad Central (Venezuela)

Cusco FC (Perú) A qué hora empieza y cómo ver en vivo el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026 La ceremonia oficial comenzará puntualmente a las 20 horas de Argentina este jueves 19 de marzo. El evento iniciará con el armado de los grupos de la Copa Sudamericana y, posteriormente, se procederá al sorteo de la Copa Libertadores.