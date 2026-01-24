24 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El futbolista que rescindió su contrato en Boca: había llegado como un refuerzo importante

La salida del defensor paraguayo permite reconfigurar el plantel y habilita nuevas gestiones. El club gana margen para reforzarse.

Por
Tras su paso por Cerro Porteño

Tras su paso por Cerro Porteño, el defensor quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico.

Boca
  • La rescisión de Bruno Valdez libera un cupo de extranjero clave para los próximos movimientos del club.
  • El defensor paraguayo había llegado como una apuesta fuerte para reforzar la última línea.
  • Luego de regresar de su préstamo, no logró quedarse con un lugar y acordó la salida de común acuerdo.
  • La decisión impacta directamente en la planificación del mercado de pases.

Boca recibió la novedad en pleno mercado de pases de que Bruno Valdez rescindió su contrato y dejó de formar parte del plantel. La salida del defensor paraguayo no solo marca el cierre de su corta etapa en el club, sino que también abre una posibilidad para el club de cara a futuras incorporaciones.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. 
Te puede interesar:

Refuerzos y la ampliación de la Bombonera: las definiciones de Riquelme antes del debut de Boca

Cuando fue incorporado a comienzos de 2023, Valdez llegó con expectativas altas. Proveniente del América de México y con recorrido internacional, su llegada apuntaba a fortalecer una defensa que buscaba experiencia, presencia aérea y jerarquía en partidos decisivos.

El contexto deportivo, sin embargo, fue modificando su rol. Luego de un préstamo en Cerro Porteño y sin continuidad a su regreso, el defensor quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico, lo que derivó en la negociación para finalizar el vínculo antes de su vencimiento.

El acuerdo entre las partes permitió resolver una situación que se había estirado en el tiempo y, en paralelo, le dio a Boca margen reglamentario para pensar en refuerzos del exterior sin restricciones administrativas.

Bruno Valdez presentación en Boca

El paso de Bruno Valdez en Boca

Bruno Valdez llegó a Boca a principios de 2023 como una incorporación valorada dentro del armado del plantel. Con pasado reciente en una liga competitiva y experiencia en torneos continentales, fue considerado una alternativa confiable para una defensa que aspiraba a competir al máximo nivel.

Durante su ciclo en el club, integró el equipo dirigido por Jorge Almirón que alcanzó la final de la Copa Libertadores. Incluso tuvo participación en ese partido decisivo ante Fluminense, cuando ingresó en los minutos finales buscando aprovechar su juego aéreo. En total, disputó 34 encuentros oficiales con la camiseta azul y amarilla.

Bruno Valdez Copa Libertadores

Si bien no convirtió goles, fue parte del grupo que obtuvo la Supercopa Argentina, ingresando en el complemento de la final frente a Patronato. Su recorrido también incluyó algunas sanciones disciplinarias y un protagonismo que fue perdiendo peso con el correr de los meses.

