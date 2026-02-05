Estos son los 10 pases más caros del mercado de pases en todo el mundo: los millones que costó el primero El cierre del período invernal dejó cifras récord, estrategias opuestas entre ligas y un dominio económico concentrado en pocos mercados. Por + Seguir en







Manchester City encabezó el ranking con la transferencia más alta del mercado. @Plaantik

La Premier League volvió a marcar el pulso financiero del mercado internacional.





Inglaterra concentró la mayoría de las transferencias más elevadas del invierno.





Sudamérica rompió su propio techo con una operación histórica desde Brasil.





España mostró movimientos más medidos y operaciones cruzadas para equilibrar cuentas. El mercado de fichajes de invierno llegó a su fin en Europa y dejó una conclusión que se repite temporada tras temporada: el poder económico continúa concentrado en pocos destinos. Mientras algunas ligas eligieron la prudencia y el control del gasto, otras profundizaron una brecha financiera cada vez más visible dentro del fútbol mundial.

Durante varias semanas, las negociaciones se intensificaron con contactos permanentes y cifras que escaparon a cualquier lógica de contención. En ese contexto, la Premier League volvió a confirmar que compite en una dimensión distinta, con operaciones millonarias que superan incluso a las de clubes históricos del continente europeo.

Más allá del dominio inglés, el mercado también dejó un hito fuera de Europa. El regreso de Lucas Paquetá al Flamengo, por 42 millones de euros, se transformó en el traspaso más caro en la historia del fútbol sudamericano, un movimiento que expone el crecimiento financiero del campeonato brasileño y su nuevo posicionamiento en el escenario global.

Lucas Paquetá Flamengo El pase récord de Lucas Paquetá reflejó el crecimiento económico del fútbol brasilero. @flamengo Los 10 pases más caros del mercado de pases El mercado invernal dejó operaciones de alto impacto económico, con cifras que reflejan el dominio financiero de algunos campeonatos y la consolidación de nuevos actores en el mapa global del fútbol internacional. A continuación, el detalle ordenado de los diez fichajes más costosos del período.

Antoine Semenyo : de Bournemouth a Manchester City por 72 millones de euros .

: de Bournemouth a Manchester City por . Strand Larsen : de Wolves a Crystal Palace por 49,7 millones de euros .

: de Wolves a Crystal Palace por . Lucas Paquetá : de West Ham a Flamengo por 42 millones de euros .

: de West Ham a Flamengo por . Conor Gallagher : de Atlético de Madrid a Tottenham por 40 millones de euros .

: de Atlético de Madrid a Tottenham por . Brennan Johnson : de Tottenham a Crystal Palace por 40 millones de euros .

: de Tottenham a Crystal Palace por . Ademola Lookman : de Atalanta a Atlético de Madrid por 35 millones de euros .

: de Atalanta a Atlético de Madrid por . Oscar Bobb : de Manchester City a Fulham por 31,2 millones de euros .

: de Manchester City a Fulham por . Kader Meïté : de Rennes a Al-Hilal por 30 millones de euros .

: de Rennes a Al-Hilal por . Taty Castellanos : de Lazio a West Ham por 29 millones de euros .

: de Lazio a West Ham por . Rayan: de Vasco da Gama a Bournemouth por 28,5 millones de euros. Valentín Castellanos en Lazio La Premier League concentró la mayoría de los pases más caros del invierno, siendo el Taty Castellanos uno de los protagonistas. Instagram @tatycastellanos11 El ranking confirma una tendencia sostenida: la Premier League domina el mercado, incluso a través de clubes que no integran la élite tradicional, mientras Sudamérica y el capital árabe logran irrumpir con operaciones puntuales de alto valor. El mapa del gasto vuelve a marcar diferencias estructurales que condicionan la competencia global.