5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Estos son los 10 pases más caros del mercado de pases en todo el mundo: los millones que costó el primero

El cierre del período invernal dejó cifras récord, estrategias opuestas entre ligas y un dominio económico concentrado en pocos mercados.

Por
Manchester City encabezó el ranking con la transferencia más alta del mercado.

Manchester City encabezó el ranking con la transferencia más alta del mercado.

@Plaantik
  • La Premier League volvió a marcar el pulso financiero del mercado internacional.

  • Inglaterra concentró la mayoría de las transferencias más elevadas del invierno.

  • Sudamérica rompió su propio techo con una operación histórica desde Brasil.

  • España mostró movimientos más medidos y operaciones cruzadas para equilibrar cuentas.

El mercado de fichajes de invierno llegó a su fin en Europa y dejó una conclusión que se repite temporada tras temporada: el poder económico continúa concentrado en pocos destinos. Mientras algunas ligas eligieron la prudencia y el control del gasto, otras profundizaron una brecha financiera cada vez más visible dentro del fútbol mundial.

La evolución de CR7 y su icónico festejo con el paso del tiempo.
Te puede interesar:

Cristiano Ronaldo cumple 41 años: una carrera a puro gol y una rivalidad con Messi que marcó una era

Durante varias semanas, las negociaciones se intensificaron con contactos permanentes y cifras que escaparon a cualquier lógica de contención. En ese contexto, la Premier League volvió a confirmar que compite en una dimensión distinta, con operaciones millonarias que superan incluso a las de clubes históricos del continente europeo.

Más allá del dominio inglés, el mercado también dejó un hito fuera de Europa. El regreso de Lucas Paquetá al Flamengo, por 42 millones de euros, se transformó en el traspaso más caro en la historia del fútbol sudamericano, un movimiento que expone el crecimiento financiero del campeonato brasileño y su nuevo posicionamiento en el escenario global.

Lucas Paquetá Flamengo
El pase récord de Lucas Paquetá reflejó el crecimiento económico del fútbol brasilero.

El pase récord de Lucas Paquetá reflejó el crecimiento económico del fútbol brasilero.

Los 10 pases más caros del mercado de pases

El mercado invernal dejó operaciones de alto impacto económico, con cifras que reflejan el dominio financiero de algunos campeonatos y la consolidación de nuevos actores en el mapa global del fútbol internacional. A continuación, el detalle ordenado de los diez fichajes más costosos del período.

  • Antoine Semenyo: de Bournemouth a Manchester City por 72 millones de euros.
  • Strand Larsen: de Wolves a Crystal Palace por 49,7 millones de euros.
  • Lucas Paquetá: de West Ham a Flamengo por 42 millones de euros.
  • Conor Gallagher: de Atlético de Madrid a Tottenham por 40 millones de euros.
  • Brennan Johnson: de Tottenham a Crystal Palace por 40 millones de euros.
  • Ademola Lookman: de Atalanta a Atlético de Madrid por 35 millones de euros.
  • Oscar Bobb: de Manchester City a Fulham por 31,2 millones de euros.
  • Kader Meïté: de Rennes a Al-Hilal por 30 millones de euros.
  • Taty Castellanos: de Lazio a West Ham por 29 millones de euros.
  • Rayan: de Vasco da Gama a Bournemouth por 28,5 millones de euros.
Valentín Castellanos en Lazio
La Premier League concentró la mayoría de los pases más caros del invierno, siendo el Taty Castellanos uno de los protagonistas.

La Premier League concentró la mayoría de los pases más caros del invierno, siendo el Taty Castellanos uno de los protagonistas.

El ranking confirma una tendencia sostenida: la Premier League domina el mercado, incluso a través de clubes que no integran la élite tradicional, mientras Sudamérica y el capital árabe logran irrumpir con operaciones puntuales de alto valor. El mapa del gasto vuelve a marcar diferencias estructurales que condicionan la competencia global.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lautaro Martínez, futbolista de Inter.

El look de Lautaro Martínez para una fiesta: el color de remera que se impone en 2026

En lo que va del año, Boca tiene un total de 9 jugadores lesionados.

Alarma en Boca: uno por uno, la lista completa de los lesionados en el plantel

La salida de Racing que lo llevó del fútbol argentino a Europa.

Se acaba de ir del fútbol argentino y fue presentado como un boxeador en Europa

La Selección argentina se prepara para el Mundial 2026.

La Selección argentina confirmó su ciudad base en el Mundial 2026: "Es el sitio ideal"

La Selección argentina se consagró campeón en Qatar 2022.

Una leyenda de Brasil elogió a la Selección argentina por el Mundial Qatar 2022: "Jugaron para Messi"

A sus 40 años, sigue siendo una pieza clave en el esquema del equipo.

Insólito: el histórico arquero que pidió frenar el partido para ir al baño

Rating Cero

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.
play

Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

Paris Hilton, en 2026

Qué fue de la vida de Paris Hilton: de las fiestas a ser madre

María Susini y Facundo Arana.

Facundo Arana abordó los rumores de separación y contó por qué surgieron: ¿qué fue lo que pasó?

¿Cuál es la película oriental que la está rompiendo en el streaming de la n roja?.
play

Misterio, acción y una hora y media para no pararse del sillón: cual es la película oriental que la está rompiendo en Netflix

Valeria Mazza sorprendió con un cambio de look y reparación de cabello. 

La impresionante transformación de Valeria Mazza: "El pelo necesita un mimo"

últimas noticias

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

Hace 15 minutos
play
Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.

Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

Hace 24 minutos
Costa Atlántica 2026.

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: las mejores 3 playas secretas que podés conocer

Hace 25 minutos
Paris Hilton, en 2026

Qué fue de la vida de Paris Hilton: de las fiestas a ser madre

Hace 27 minutos
La importancia del desayuno en la longevidad.

Por qué desayunar temprano puede afectar a la longevidad según un estudio

Hace 28 minutos